Бубнов ответил, вышла бы Россия на ЧМ-2026 или нет

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Буркина-Фасо (3:0).

«Я считаю, что наша сборная в том виде, в котором играет, на чемпионат мира не попала бы – квалификацию бы не прошла. Эту африканскую команду любая команда нашей Премьер-лиги обыграет как нечего делать, даже середняки из Первой лиги справятся», – сказал Бубнов.