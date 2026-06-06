Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов ответил, вышла бы Россия на ЧМ-2026 или нет

6 июня, 01:05
10

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Буркина-Фасо (3:0).

«Я считаю, что наша сборная в том виде, в котором играет, на чемпионат мира не попала бы – квалификацию бы не прошла. Эту африканскую команду любая команда нашей Премьер-лиги обыграет как нечего делать, даже середняки из Первой лиги справятся», – сказал Бубнов.

  • Весь второй тайм Россия провела в большинстве. В первом тайме у буркинийцев удалился Мохамади Уэдраого.
  • Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня). Встреча состоится в Калининграде на домашнем стадионе «Балтики». После сбора футболисты России уйдут в небольшой отпуск, после чего приступят к подготовке к новому сезону.
  • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола. В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.

Еще по теме:
Баринов оценил шансы на возвращение России к международным турнирам
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026 1
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России 2
Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Бубнов Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1780697969
Как два пальца об асфальт .
Ответить
волчарик
1780700016
Не нравятся комментарии Бубнова, но против правды сказать нечего.
Ответить
рылы
1780707013
вышли бы без напряга. ну со 2 места максимум. это вам не товарняки играть, со 100 заменами. сейчас есть батраки, кисляки, глушенковы. им чуть сыграться - и готово.
Ответить
R_a_i_n
1780714713
💯% попали бы. В таком формате как сейчас и напрягаться особо не нужно. Ну и официальные матчи с товарняками сравнивать конечно такое себе.
Ответить
Play
1780723632
Национальный вид спорта в нашей стране - предполагать как бы выступила сборная России на крупном турнире, и как выступили бы клубы РПЛ в еврокубках.
Ответить
Главные новости
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
3
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
15
Все новости
Все новости
Баринов оценил шансы на возвращение России к международным турнирам
6 августа
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
4 августа
1
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
3 августа
2
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
3 августа
18
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью
2 августа
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»
29 июля
5
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
29 июля
3
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
27 июля
19
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол
24 июля
16
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004
21 июля
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
Селюк ответил, когда с России снимут бан
13 июля
8
Игрок «Спартака» оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2026
12 июля
1
«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры
10 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола
8 июля
4
Кокорин высказался об игре сборной России
1 июля
Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030
1 июля
8
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+