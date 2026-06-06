Бубнов ответил, вышла бы Россия на ЧМ-2026 или нет

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Буркина-Фасо (3:0).
«Я считаю, что наша сборная в том виде, в котором играет, на чемпионат мира не попала бы – квалификацию бы не прошла. Эту африканскую команду любая команда нашей Премьер-лиги обыграет как нечего делать, даже середняки из Первой лиги справятся», – сказал Бубнов.
- Весь второй тайм Россия провела в большинстве. В первом тайме у буркинийцев удалился Мохамади Уэдраого.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня). Встреча состоится в Калининграде на домашнем стадионе «Балтики». После сбора футболисты России уйдут в небольшой отпуск, после чего приступят к подготовке к новому сезону.
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола. В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Александра Бубнова