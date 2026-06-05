Инсайдер назвал клуб, куда Батраков перейдет летом

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков верит, что трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ» состоится этим летом.
«Мой прогноз – сделка состоится», – написал Панков.
- Ранее Le Parisien сообщил, что парижский клуб отказался от планов подписать полузащитника «Локомотива».
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова