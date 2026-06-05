Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)

Сборная России в товарищеском матче победила сборную Буркина-Фасо. Встреча состоялась в Волгограде.

Россияне забили три безответных гола. С 43-й минуты Буркина-Фасо была в меньшинстве после прямой красной карточки Эдмона Тапсобы.

Команды сыграли друг с другом впервые в истории.

У России впереди товарищеский матч против Тринидада и Тобаго. Игра в Калининграде состоится 9 июня.