Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)

Сборная России в товарищеском матче победила сборную Буркина-Фасо. Встреча состоялась в Волгограде.
Россияне забили три безответных гола. С 43-й минуты Буркина-Фасо была в меньшинстве после прямой красной карточки Эдмона Тапсобы.
Команды сыграли друг с другом впервые в истории.
У России впереди товарищеский матч против Тринидада и Тобаго. Игра в Калининграде состоится 9 июня.
Товарищеские матчи. Сборные.
Россия - Буркина-Фасо - 3:0 (2:0) Текстовая трансляцияКалендарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Садулаев, 14; 2:0 - А. Миранчук, 20; 3:0 - И. Вахания, 73.
Удаления: нет - Э. Тапсоба, 42.
Источник: «Бомбардир»