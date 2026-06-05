Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - БФ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)

Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)

Сегодня, 21:59
19

Сборная России в товарищеском матче победила сборную Буркина-Фасо. Встреча состоялась в Волгограде.

Россияне забили три безответных гола. С 43-й минуты Буркина-Фасо была в меньшинстве после прямой красной карточки Эдмона Тапсобы.

Команды сыграли друг с другом впервые в истории.

У России впереди товарищеский матч против Тринидада и Тобаго. Игра в Калининграде состоится 9 июня.

Товарищеские матчи. Сборные.
Россия - Буркина-Фасо - 3:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Л. Садулаев, 14; 2:0 - А. Миранчук, 20; 3:0 - И. Вахания, 73.
Удаления: нет - Э. Тапсоба, 42.
Календарь турнира

Еще по теме:
Футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России 2
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Буркина-Фасо: 5 июня 2026
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008 6
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Буркина-Фасо Россия
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bratskij
1780686097
Обыграли взвод костоломов из стройбата в кирзовых сапогах.
Ответить
Император 1
1780686267
НАКОНЕЦ-ТО ПОРАДОВАЛИ! Нам, кстати, заслуженный пенальти не дали. С этими мерзкими симулянтами лучше не играть больше, падали и ныли всё время.
Ответить
Цугундeр
1780686320
А и хорошо. Ленивых по домам отправили и всё стадо забегало и заиграло, учитывая, что бурканоиды смотрелись тоже неплохо..
Ответить
jerry093
1780686372
вот это другое дело!!! ну монстры, ну красавчики!! вы че думали мы этот колхоз не обыграем!!!? словнет, одни эмоции🤔🥳
Ответить
mutabor0992
1780686426
Полный ОТСТОЙ!А Буркина-Фасоль вчера собрали или позавчера?Это вообще кто?
Ответить
Kороче
1780686708
Прикольно.Египту проиграли 0-1, все сборную Россию гавном закидали. Сейчас Буркину с Фасой обыграли, эти же обсиральщики кинулись свое же гавно кинутое отмывать.Лижут сборную.Гы гы
Ответить
Айболид
1780686709
Шеф даёт нам возможность рэабилитироваться.
Ответить
волчарик
1780686923
УРА УРА УРА! Разгромили, самооценка повысилась. Всем ЗМС.
Ответить
insider_retro
1780687885
Нынче временами не мучились, а иногда даже играли, - благо, соперник позволял… Результат приемлемый… У Карпина отлегло...
Ответить
Чугунный скороход
1780688074
У нас сборная пуделя играет, не сборная России ... Я лично не смотрел даже
Ответить
Главные новости
«Второй тайм – катастрофа»: Карпин прокомментировал разгром Буркина-Фасо
22:31
Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)
21:59
19
Футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России
21:30
3
Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса
20:36
28
Информация о состоянии Глушакова после серьезной операции
19:54
3
Инсайдер назвал клуб, куда Батраков перейдет летом
19:46
2
В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:59
31
Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит»
18:25
9
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
17:59
6
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
17:37
29
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Буркина-Фасо: 5 июня 2026
18:47
В РФС раскрыли вероятного соперника России по еще одному товарищескому матчу
13:51
4
Товарищеские матчи. Игрок РПЛ поучаствовал в разгроме Сербии Мексикой, Чехия победила Гватемалу
08:45
Товарищеские матчи. Франция проиграла Кот-д'Ивуару, Испания не справилась с Ираком
00:09
4
Четыре игрока покинули сборную России
Вчера, 18:18
13
Аршавин – о словах ван дер Ваарта про допинг: «Для меня самого удивительно, как я бегал»
Вчера, 12:29
4
Где смотреть матч Россия – Буркина-Фасо: во сколько прямая трансляция: 5 июня 2026
Вчера, 11:30
Жена Карпина: «Я колю ботокс, но не понимаю женщин, которые готовы пойти на кесарево без показаний»
Вчера, 08:43
11
Товарищеский матч. Нидерланды перед ЧМ-2026 проиграли дома Алжиру (0:1)
3 июня
1
Россию обвинили в том, что она победила Нидерланды на Евро-2008 благодаря допингу
3 июня
23
Товарищеские матчи. Бельгия обыграла Хорватию, Грузия упустила победу и другие результаты
2 июня
Лукаку вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории по голам за сборную
2 июня
1
Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде
2 июня
Товарищеские матчи. Победы Норвегии, Турции, Австрии, Словакии и Черногории
1 июня
Товарищеские матчи. Бразилия разгромила Панаму, США победили Сенегал
1 июня
1
Товарищеский матч. Германия разгромила Финляндию – 4:0!
31 мая
3
Мостовой отреагировал на поражение сборной России от Египта
30 мая
4
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
30 мая
2
ВидеоИгроки сборной России отказались носить медали за поражение от Египта
30 мая
17
Назван игрок сборной России, который больше всех расстроился из-за отсутствия Салаха в составе Египта
30 мая
3
ВидеоРечь Карпина в перерыве матча Египет – Россия
29 мая
1
Канчельскис вынес вердикт сборной России
29 мая
36
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Египта
29 мая
8
Игроки сборной России шутили над Агкацевым и Кривцовым после Египта: «Проиграли третий трофей за три недели»
29 мая
4
ВидеоБатраков подарил футболку мальчику после матча с Египтом
29 мая
2
Круговой назвал незаслуженной победу Египта над Россией
29 мая
4
Реакция Мостового на поражение сборной России от Египта
29 мая
5
Игрок сборной России – о Египте: «Не выходили из отеля, было страшно смотреть на улицу»
29 мая
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 