Гендиректора «Спартака» спросили о выплатах клубу от «Зенита» за Соболева

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о возможном бонусе москвичам от «Зенита» за игру нападающего Александра Соболева.

– Сообщалось, что, когда Соболев уходил в «Зенит», «Спартаку» за чемпионство «Зенита» с Александром полагается бонусная часть – 1 миллион евро. Получили этот бонус?

– Как говорил Александр Ивлев, я бы не хотел это комментировать.