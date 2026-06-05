Гендиректора «Спартака» спросили о выплатах клубу от «Зенита» за Соболева

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о возможном бонусе москвичам от «Зенита» за игру нападающего Александра Соболева.
– Сообщалось, что, когда Соболев уходил в «Зенит», «Спартаку» за чемпионство «Зенита» с Александром полагается бонусная часть – 1 миллион евро. Получили этот бонус?
– Как говорил Александр Ивлев, я бы не хотел это комментировать.
- 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.
- Он перешел в команду из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро и в этом сезоне стал чемпионом России с петербуржцами.
Источник: «Чемпионат»