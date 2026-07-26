«Спартак» назвали единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал единственного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство. Это «Спартак».

«Сегодня единственный конкурент «Зенита» в борьбе за титул – «Спартак». Состав у красно-белых и раньше был хороший, особых изменений в нем нет.

Но мне кажется, это самая быстрая и хорошо оснащенная команда. Сейчас «Спартак» в хорошем состоянии», – сказал Непомнящий.