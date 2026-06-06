Игрок России Мелехин рассказал, как спасался от волгоградской мошкары

Защитник сборной России Виктор Мелехин высказался после товарищеского матча против Буркина-Фасо (3:0).
– Радость, выиграли дома, при своих болельщиках. Сыграли «на ноль», все хорошо.
Диалог с Карпиным в первом тайме? Обычный подсказ по игре. Часто бывает такое, надо быть готовым и слушать тренера.
– Мошкара просто не дает спокойно.
– Чтобы они не кусали, надо было больше бегать, не стоять на месте. Может быть, это даже плюс, что они были.
- Весь второй тайм Россия провела в большинстве. В первом тайме у буркинийцев удалился Мохамади Уэдраого.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня). Встреча состоится в Калининграде на домашнем стадионе «Балтики». После сбора футболисты России уйдут в небольшой отпуск, после чего приступят к подготовке к новому сезону.
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола. В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»