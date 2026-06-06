Игрок России Мелехин рассказал, как спасался от волгоградской мошкары

Защитник сборной России Виктор Мелехин высказался после товарищеского матча против Буркина-Фасо (3:0).

– Радость, выиграли дома, при своих болельщиках. Сыграли «на ноль», все хорошо.

Диалог с Карпиным в первом тайме? Обычный подсказ по игре. Часто бывает такое, надо быть готовым и слушать тренера.

– Мошкара просто не дает спокойно.

– Чтобы они не кусали, надо было больше бегать, не стоять на месте. Может быть, это даже плюс, что они были.