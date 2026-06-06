Карпин допустил рукоприкладство в отношении игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0).

Весь второй тайм Россия провела в большинстве.

Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).

Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.

– Вы назвали второй тайм катастрофой. Почему он таким вышел? Казалось бы, играли 11 на 10 и должны были выйти более свежие и заряженные игроки.

– Вы сами ответили на свой вопрос. «Казалось бы» и «должны были». Значит, вы не увидели этой заряженности. Подумайте сами, первый тайм против 11 футболистов Буркина‑Фасо вышел хорошим, они ничего не создали. [Во втором тайме] они ничего не поменяли. 11 Месси из сборной Аргентины не приехало. Почему не получилось? В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас?

– Как решать эту проблему?

– Никак, разговорами или бить. Одно из двух.