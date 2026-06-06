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  • Карпин допустил рукоприкладство в отношении игроков сборной России

Карпин допустил рукоприкладство в отношении игроков сборной России

Сегодня, 00:21
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0).

  • Весь второй тайм Россия провела в большинстве.
  • Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
  • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.

– Вы назвали второй тайм катастрофой. Почему он таким вышел? Казалось бы, играли 11 на 10 и должны были выйти более свежие и заряженные игроки.

– Вы сами ответили на свой вопрос. «Казалось бы» и «должны были». Значит, вы не увидели этой заряженности. Подумайте сами, первый тайм против 11 футболистов Буркина‑Фасо вышел хорошим, они ничего не создали. [Во втором тайме] они ничего не поменяли. 11 Месси из сборной Аргентины не приехало. Почему не получилось? В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас?

– Как решать эту проблему?

– Никак, разговорами или бить. Одно из двух.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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kremenshchuk
1780694893
Комментарий скрыт модератором
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Plyash
1780694986
Как говорится , любимые дерутся -- только тешатся .🤣
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волчарик
1780695699
Так вот в чем дело. Дюлей Карпину и он покинет сборную.
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boris63
1780707290
Правильно Валера, всех избить и на Колыму.
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aldo conte
1780707863
Помещик Троекуров шибко раздухарился. Как бы взбунтовавшие "крестьяне" не сожгли его поместье.
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