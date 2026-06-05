Сычев двумя словами описал решение ЦСКА оставить Игдисамова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил решение ЦСКА оставить на посту главного тренера Дмитрия Игдисамова.
– Вас не удивило назначение Дмитрия Игдисамова в ЦСКА? Не рискует ли руководство армейцев, доверяя команду малоопытному специалисту?
– Думаю, нет. На мой взгляд, это логичное решение руководства ЦСКА. В клубе много перспективных молодых футболистов, и главный тренер знаком с ними не понаслышке: он лично с ними работал, участвовал в их прогрессе. Поэтому, мне кажется, ему будет даже проще.
Главное – найти общий язык с опытными игроками и легионерами. Ничего странного в этом назначении я не вижу. Наоборот, это правильный шаг. Российские тренеры во главе команды – это хорошо. Надеюсь, у него все получится. Молодым российским специалистам нужно доверять.
- 39-летний специалист возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».