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  • Сычев двумя словами описал решение ЦСКА оставить Игдисамова

Сычев двумя словами описал решение ЦСКА оставить Игдисамова

5 июня, 14:45

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил решение ЦСКА оставить на посту главного тренера Дмитрия Игдисамова.

– Вас не удивило назначение Дмитрия Игдисамова в ЦСКА? Не рискует ли руководство армейцев, доверяя команду малоопытному специалисту?

– Думаю, нет. На мой взгляд, это логичное решение руководства ЦСКА. В клубе много перспективных молодых футболистов, и главный тренер знаком с ними не понаслышке: он лично с ними работал, участвовал в их прогрессе. Поэтому, мне кажется, ему будет даже проще.

Главное – найти общий язык с опытными игроками и легионерами. Ничего странного в этом назначении я не вижу. Наоборот, это правильный шаг. Российские тренеры во главе команды – это хорошо. Надеюсь, у него все получится. Молодым российским специалистам нужно доверять.

  • 39-летний специалист возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
  • При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
  • С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сычев Дмитрий Игдисамов Дмитрий
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