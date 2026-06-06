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  • Соседи экс-игрока «Зенита» пожаловались на его шумные вечеринки

Соседи экс-игрока «Зенита» пожаловались на его шумные вечеринки

Сегодня, 00:38
10

Жители элитного жилого комплекса в колумбийском Рионегро обратились в полицию с жалобой на нападающего Джона Дурана из-за шумных вечеринок в его доме.

По информации MiOriente, Дуран заехал в жилой комплекс в начале мая и практически сразу начал устраивать громкие празднования, мешавшие соседям по ночам. Недовольные жители подали официальную жалобу в государственные органы.

  • Дурану 22 года. В мае форвард покинул расположение петербургского «Зенита» по личным обстоятельствам.
  • В команду он перебрался в феврале из саудовского «Аль-Насра» на правах аренды, права на игрока остаются у саудовского клуба.
  • Колумбиец не попал в итоговый состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года. Колумбия сыграет в группе K с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Аль-Наср Зенит Дуран Джон
Комментарии (10)
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волчарик
1780699295
Малоуважаемые редакторы сайта. С какого перепуга вы связали не адекватное поведение футболиста Дурана с клубом Зенит? Он что воспитывался в Ленинграде, прошел детские школы Зенита? Зачем вы искуственно привязываете негатив к клубу?
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Айболид
1780699411
Свой весомый вклад в чемпионство отмечает . А вообще парню с футболом надо завязывать и идти в диджеи или алкоголики .
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рылы
1780706792
если что - напомню, что зарплату ему платил аль-наср, так что хрюканье про "ушёл в загул после смс-ки от газпрома" у вас не прокатит)
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aldo conte
1780707729
К участковому обращались?
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Номэд
1780711378
Побыл в бом.жарне менее полгода - а вонючее пятно на бздените, что лет десять не отмыться
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Дубина
1780718559
А цыган до си бабки газпромовские пропивает(( Молодец! ЗПРФ...
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Петр ПСВ
1780720778
Болотное позорище везде засветилось.
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