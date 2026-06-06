Соседи экс-игрока «Зенита» пожаловались на его шумные вечеринки

Жители элитного жилого комплекса в колумбийском Рионегро обратились в полицию с жалобой на нападающего Джона Дурана из-за шумных вечеринок в его доме.
По информации MiOriente, Дуран заехал в жилой комплекс в начале мая и практически сразу начал устраивать громкие празднования, мешавшие соседям по ночам. Недовольные жители подали официальную жалобу в государственные органы.
- Дурану 22 года. В мае форвард покинул расположение петербургского «Зенита» по личным обстоятельствам.
- В команду он перебрался в феврале из саудовского «Аль-Насра» на правах аренды, права на игрока остаются у саудовского клуба.
- Колумбиец не попал в итоговый состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года. Колумбия сыграет в группе K с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.
Источник: «Матч ТВ»