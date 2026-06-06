Соседи экс-игрока «Зенита» пожаловались на его шумные вечеринки

Жители элитного жилого комплекса в колумбийском Рионегро обратились в полицию с жалобой на нападающего Джона Дурана из-за шумных вечеринок в его доме.

По информации MiOriente, Дуран заехал в жилой комплекс в начале мая и практически сразу начал устраивать громкие празднования, мешавшие соседям по ночам. Недовольные жители подали официальную жалобу в государственные органы.