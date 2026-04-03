Стало известно, кто заменил Алексея Березуцкого в тренерском штабе ЦСКА

Появилось объяснение вхождения Дмитрия Игдисамова в штаб главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
«Пока в руководстве ЦСКА верят, что всe исправить можно. Несмотря на зимние ошибки, шероховатости между игроками и тренерским штабом, команда выходит из кризиса (например, была уверенная победа во встрече с Махачкалой).
Веры, что Фабио всe исправит, у игроков также стало больше. Источники называют атмосферу внутри ЦСКА рабочей.
Одним из шагов, направленных на улучшение атмосферы в раздевалке, стало назначение главного тренера молодeжки Дмитрия Игдисамова помощником Фабио в штабе главной команды.
Игдисамов вырастил Кисляка, Глебова и других молодых звeзд этого ЦСКА. В клубе надеются, что Игдисамов возьмeт на себя функции Алексея Березуцкого и сумеет наладить связь между российским костяком и тренерским штабом«, – сообщил источник.
- ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.
- Они набрали 39 очков в 22 турах чемпионата России.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 баллов.
- Следующий соперник – «Акрон» (4 апреля).