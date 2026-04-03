Стало известно, кто заменил Алексея Березуцкого в тренерском штабе ЦСКА

Появилось объяснение вхождения Дмитрия Игдисамова в штаб главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Пока в руководстве ЦСКА верят, что всe исправить можно. Несмотря на зимние ошибки, шероховатости между игроками и тренерским штабом, команда выходит из кризиса (например, была уверенная победа во встрече с Махачкалой).

Веры, что Фабио всe исправит, у игроков также стало больше. Источники называют атмосферу внутри ЦСКА рабочей.

Одним из шагов, направленных на улучшение атмосферы в раздевалке, стало назначение главного тренера молодeжки Дмитрия Игдисамова помощником Фабио в штабе главной команды.

Игдисамов вырастил Кисляка, Глебова и других молодых звeзд этого ЦСКА. В клубе надеются, что Игдисамов возьмeт на себя функции Алексея Березуцкого и сумеет наладить связь между российским костяком и тренерским штабом«, – сообщил источник.