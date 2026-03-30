Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о возможном трансфере нападающего питерцев Максима Глушенкова в европейский чемпионат.

– Реально ли Глушенкову перейти в европейский клуб?

– Чтобы Глушенкову куда-то уехать, надо где-то себя показать. С Никарагуа и Мали себя не проявить. Поэтому этот вопрос надо откладывать, пока он где-то себя не сможет проявить.

– Может быть не ставить в приоритет клуб из топ-5 чемпионатов?

– Как можно определить, если мы не выступаем в Европе? Мы не можем оценить футболиста в игре с более сильными клубами.

– Если бы был интерес, то за сколько Глушенкова могли бы взять зарубежные клубы?

– Это невозможно сейчас оценить, потому что у нас нет ни еврокубков, ни сборная не играет с сильными соперниками. Никто нас не смотрит.