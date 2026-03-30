Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о возможном трансфере нападающего питерцев Максима Глушенкова в европейский чемпионат.
– Реально ли Глушенкову перейти в европейский клуб?
– Чтобы Глушенкову куда-то уехать, надо где-то себя показать. С Никарагуа и Мали себя не проявить. Поэтому этот вопрос надо откладывать, пока он где-то себя не сможет проявить.
– Может быть не ставить в приоритет клуб из топ-5 чемпионатов?
– Как можно определить, если мы не выступаем в Европе? Мы не можем оценить футболиста в игре с более сильными клубами.
– Если бы был интерес, то за сколько Глушенкова могли бы взять зарубежные клубы?
– Это невозможно сейчас оценить, потому что у нас нет ни еврокубков, ни сборная не играет с сильными соперниками. Никто нас не смотрит.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 26 матчей за «Зенит», забил 11 голов, сделал 9 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.