Глушенков сказал, может ли «Зенит» проиграть «Сочи»

Вчера, 21:45
21

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ с «Сочи».

– До финиша чемпионата всего две игры. Накопилась усталость?

– Усталость есть, но она приятная. Мы сделаем всe, что от нас требуется, постараемся вы­играть оба матча.

– Следующий соперник – ​«Сочи». Недавно он спокойно вылетал, а потом вдруг выдал несколько побед подряд. Опасный соперник?

– В нашем чемпионате возможно всe, каждый может обыграть каждого. Поэтому будем настраиваться на эту игру максимально.

  • Игра «Зенит»«Сочи» пройдет 10 мая и начнется в 15:00 мск.
  • Петербуржцы занимают 2-е место в РПЛ с 62 очками, в 1 балле от лидера.
  • Южане находятся на 16-й позиции с 21 очков, отставая на 3 балла от зоны стыковых матчей.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Глушенков Максим
Комментарии (21)
Красногвардейчик
1778353406
Стыдоба такое говорить....сравните свои и их бюджеты
Интерес
1778354133
Хватит кривляться,к тому же на фоне проблем курортниц с перемещением по стране.
Коста008
1778354133
Ну у Сочи особо и вариантов нет, если хотят побороться за прописку в РПЛ, придется играть с Зенитом на победу. В победу Сочи мало верится, Зенит играет дома, плюс Сочи с приключениями добирались до Питера, это может сказаться на них, ну и класс игроков Зенита на порядок выше. На бумаге все очевидно, как будет по игре - узнаем завтра
Cleaner
1778354322
Если Сочи посмеет обыграть Зенита, то Сочи сразу же РАСФОРМИРУЮТ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
шахта Заполярная
1778354406
При всем желании сочи не дадут даже ничью
Император 1
1778354563
Кто угодно может проиграть кому угодно, что он должен был ответить
boris63
1778376258
Зинка дома вполне может оступиться, проиграть не проиграет, но может быть недооценка соперника. А соперник, загнанный в угол, злой, может встать у своих ворот скалкой и выгрызть ничью.
Evgenijgerasimov607@gmail
1778377918
Верим в Сочи, свадьбы не будет!
18+
