Глушенков сказал, может ли «Зенит» проиграть «Сочи»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ с «Сочи».
– До финиша чемпионата всего две игры. Накопилась усталость?
– Усталость есть, но она приятная. Мы сделаем всe, что от нас требуется, постараемся выиграть оба матча.
– Следующий соперник – «Сочи». Недавно он спокойно вылетал, а потом вдруг выдал несколько побед подряд. Опасный соперник?
– В нашем чемпионате возможно всe, каждый может обыграть каждого. Поэтому будем настраиваться на эту игру максимально.
- Игра «Зенит» – «Сочи» пройдет 10 мая и начнется в 15:00 мск.
- Петербуржцы занимают 2-е место в РПЛ с 62 очками, в 1 балле от лидера.
- Южане находятся на 16-й позиции с 21 очков, отставая на 3 балла от зоны стыковых матчей.
