Глушенков сказал, может ли «Зенит» проиграть «Сочи»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ с «Сочи».

– До финиша чемпионата всего две игры. Накопилась усталость?

– Усталость есть, но она приятная. Мы сделаем всe, что от нас требуется, постараемся вы­играть оба матча.

– Следующий соперник – ​«Сочи». Недавно он спокойно вылетал, а потом вдруг выдал несколько побед подряд. Опасный соперник?

– В нашем чемпионате возможно всe, каждый может обыграть каждого. Поэтому будем настраиваться на эту игру максимально.