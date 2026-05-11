  • «Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо»

«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо»

11 мая, 22:56
28

Пресс-служба «Зенита» опубликовала пост по итогам матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

  • Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
  • Петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.

«Всего один шаг!» – говорится в публикации зенитовцев.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Зенит Ростов
Комментарии (28)
СильныйМозг
1778529655
Лучше бы к игре с Ростовом готовились, а не постили.
Ответить
Garrincha58
1778530184
Если Зенит не проиграет в Ростове то надо будет сказать большое спасибо Сергееву и особенно Лунёву
Ответить
ЗаЖиМ
1778534272
Лошары соседи...
Ответить
ЯНикПоменял
1778560948
Надо было нормально играть, а не рассчитывать потом на осечки соперников.
Ответить
DENZILLO-Спартак
1778564011
Очень досадно , что тушенка потеряла 3 очка,теперь бом...тня скорее всего возьмёт чемпионство...((( Теперь обращение к конярам- НЕ подведите и подсобите взять нам бронзу ! )) Мы в свою очередь надеюсь выбьем махачкалу из Рпл, сохранив Пари НН!
Ответить
boris63
1778566163
Зинке осталось отправить перед матчем человека с чемоданом, в Ростов. И можно сказать, столетие удалось, со второго раза.
Ответить
