«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала пост по итогам матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».
- Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
- «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
- Петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.
«Всего один шаг!» – говорится в публикации зенитовцев.
Источник: телеграм-канал «Зенита»