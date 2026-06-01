«Позор и унижение»: «Динамо» раскритиковали за назначение Шварца

Экс-динамовец Сергей Кирьяков крайне недоволен возвращением Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

«Приглашение Шварца в «Динамо» – это позор и унижение. Клуб упал перед ним на колени с мешком денег.

Не понимаю, зачем надо было продлевать контакт с Бувачем. Он ничего толком не делает. «Динамо» предало себя и свои традиции. В команде нет людей, для которых имя «Динамо» что-то значит.

Пивоваров одним днeм поменял значок «Зенита» на значок «Динамо». И всех всe устраивает! Клуб тратит гигантское количество денег, чтобы убить традиции и унизиться.

У Шварца однозначно ничего не получится в «Динамо». Он ходил по клубам и нигде ничего не добился. Такие тренеры нам не нужны», – сказал Кирьяков.