Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Позор и унижение»: «Динамо» раскритиковали за назначение Шварца

«Позор и унижение»: «Динамо» раскритиковали за назначение Шварца

1 июня, 17:25
2

Экс-динамовец Сергей Кирьяков крайне недоволен возвращением Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

«Приглашение Шварца в «Динамо» – это позор и унижение. Клуб упал перед ним на колени с мешком денег.

Не понимаю, зачем надо было продлевать контакт с Бувачем. Он ничего толком не делает. «Динамо» предало себя и свои традиции. В команде нет людей, для которых имя «Динамо» что-то значит.

Пивоваров одним днeм поменял значок «Зенита» на значок «Динамо». И всех всe устраивает! Клуб тратит гигантское количество денег, чтобы убить традиции и унизиться.

У Шварца однозначно ничего не получится в «Динамо». Он ходил по клубам и нигде ничего не добился. Такие тренеры нам не нужны», – сказал Кирьяков.

  • Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
  • «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

Еще по теме:
Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина 3
«Жалко смотреть на эту клоунаду!»: Кирьяков возмущен интересом ЦСКА и «Динамо» к иностранному тренеру 1
«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона» 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Кирьяков Сергей Шварц Сандро
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1780324307
Сомнительное назначение. Но вообще то Шварц тренер довольно приличный!
Ответить
Hector вернулся
1780337797
Сам Кирьяков хоть кому то нужен?
Ответить
Главные новости
«Зенит» уволил тренера, Тюкавин – в Петербурге, Россию заподозрили в допинге на Евро-2008 и другие новости
01:46
Агент оценил шансы на уход Луиса Энрике из «Зенита» после ЧМ-2026
01:10
Аршавина называли в Англии «пидорасом»
00:58
1
Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания
00:15
1
Глава «Локомотива» ответил, получил ли клуб предложение от «ПСЖ» по Батракову
Вчера, 23:27
1
Перес назвал тренера, который возглавит «Реал» в случае его победы на выборах
Вчера, 23:11
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
5
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
4
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Все новости
Все новости
Боксер Бивол оценил планы Дзюбы подраться в ринге
01:25
1
Смородская отреагировала на бедствие в «Локомотиве»
01:17
Зырянов обозначил, какой игрок нужен «Зениту»
Вчера, 22:57
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
4
Новая информация о состоянии попавшего в ДТП Кудряшова
Вчера, 22:29
2
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
4
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоДТП с участием Кудряшова
Вчера, 21:35
3
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Генич пожаловался, что ему и его семье желают смерти
Вчера, 21:03
2
Ожидания Смородской от Батракова в «ПСЖ»
Вчера, 20:55
Обращение уволенного тренера «Зенита»
Вчера, 20:42
8
Определен клуб, где Осинькин начнет новый сезон
Вчера, 20:36
3
Фото«Следите за новостями»: Тюкавин выехал в Санкт-Петербург
Вчера, 20:27
9
«Краснодар» предложил 200 миллионов рублей за игрока «Сочи»
Вчера, 20:18
8
Фото«Зенит» неожиданно уволил тренера
Вчера, 19:58
12
ФотоИгрок России на ЧМ-2018 находится в состоянии средней тяжести после ДТП
Вчера, 19:51
10
«Спартак» назвал еще двух соперников по летним сборам
Вчера, 19:37
6
Известны топ-клубы АПЛ, которые хотели купить Батракова
Вчера, 19:17
4
Новая информация о продлении контракта Барко со «Спартаком»
Вчера, 18:29
12
Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью»
Вчера, 17:54
11
«Зенит» пытается договориться с «Динамо» по Тюкавину
Вчера, 17:49
14
«Зенит» провозгласил себя лучшим клубом Восточной Европы по важному показателю
Вчера, 17:44
17
ВидеоТренировка 53-летнего Талалаева перед новым сезоном РПЛ
Вчера, 16:23
ФотоБывший игрок ЦСКА возглавил киргизский «Дордой»
Вчера, 16:09
5
Реакция «Севильи» на новость об интересе к Умярову
Вчера, 15:55
10
Уволенный тренер «Акрона» пожаловался на состав: «Как конкурировать?»
Вчера, 15:21
Новая информация по Сперцяну в «Аль-Ахли»
Вчера, 15:01
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 