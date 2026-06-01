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Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нельзя приглашать кого попало»

1 июня, 23:11
8

Александр Мостовой отреагировал на решение ЦСКА официально утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.

«Такой клуб, как ЦСКА, должен всe-таки назначать заслуженных специалистов. Нельзя приглашать кого попало: мы уже видели примеры, когда такие эксперименты не заканчивались ничем хорошим.

Назначили – назначили. Потом посмотрим, как дальше выйдет. Всe равно решают те люди, которые к этому имеют отношение», – заявил Мостовой.

  • Игдисамов возглавил ЦСКА 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
  • При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
  • С 39-летним тренером заключили контракт по схеме «2+2».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Foxitkuban
1780345426
Опять царя не пригласили! Футбольного человека! Вот блин...😆
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Бромантан
1780345580
От создателя: Да какая разница кто тренирует, играют футболисты. В футболе уже всё придумано
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korrobkow
1780348518
Комментарий скрыт модератором
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boris63
1780360350
Нельзя, Санька, так фанатично завидовать, больше молчи, и тебя позовут в «Спартак».
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BoevStas1
1780378249
С.у.кааааа,ну возьмитееее меняяя)))
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Интерес
1780387638
Если он из низовой структуры клуба, то, как минимум-не "кто попало",а известный хозяевам клуба человек.Вот сам Мостовой был да- "непонятно за что приглашённый со стороны бывший футболист , без малейшего опыта тренерской работы и отсутствующим опытом руководства коллективом".
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Vitaga
1780423933
его тупо душит зависть.. Мостового никуда не приглашают понимая что он пустой трепач пустозвон-бестолочь. вот и придумал себе байку о футбольных-не футбольных людях. и поливает грязью людей успешнее его.
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