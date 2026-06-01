Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нельзя приглашать кого попало»

Александр Мостовой отреагировал на решение ЦСКА официально утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.

«Такой клуб, как ЦСКА, должен всe-таки назначать заслуженных специалистов. Нельзя приглашать кого попало: мы уже видели примеры, когда такие эксперименты не заканчивались ничем хорошим.

Назначили – назначили. Потом посмотрим, как дальше выйдет. Всe равно решают те люди, которые к этому имеют отношение», – заявил Мостовой.