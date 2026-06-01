Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нельзя приглашать кого попало»

Александр Мостовой отреагировал на решение ЦСКА официально утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.
«Такой клуб, как ЦСКА, должен всe-таки назначать заслуженных специалистов. Нельзя приглашать кого попало: мы уже видели примеры, когда такие эксперименты не заканчивались ничем хорошим.
Назначили – назначили. Потом посмотрим, как дальше выйдет. Всe равно решают те люди, которые к этому имеют отношение», – заявил Мостовой.
- Игдисамов возглавил ЦСКА 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- С 39-летним тренером заключили контракт по схеме «2+2».
Источник: «Советский спорт»