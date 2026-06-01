Смородская посоветовала «Локомотиву», сколько требовать за трансфер Батракова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков стоит больше, чем 20-25 миллионов евро.

20 миллионов евро – это сумма отступных в его контракте для европейских клубов.

«Я бы еще дороже его продавала, он стоит намного больше. 30 миллионов евро – это минимум. Я бы просила больше.

Конечно, я с позитивом смотрю на эту историю, Алексею надо развиваться. Спокойно вижу его в «ПСЖ» рядом с игроками высочайшего уровня. Он этого достоин», – сказала Смородская.