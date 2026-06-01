Смородская посоветовала «Локомотиву», сколько требовать за трансфер Батракова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков стоит больше, чем 20-25 миллионов евро.
20 миллионов евро – это сумма отступных в его контракте для европейских клубов.
«Я бы еще дороже его продавала, он стоит намного больше. 30 миллионов евро – это минимум. Я бы просила больше.
Конечно, я с позитивом смотрю на эту историю, Алексею надо развиваться. Спокойно вижу его в «ПСЖ» рядом с игроками высочайшего уровня. Он этого достоин», – сказала Смородская.
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»