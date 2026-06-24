«Любой мог оформить»: Смородская не впечатлена дублем Роналду в ворота Узбекистана

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Дубль оформил 41-летний Криштиану Роналду.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Португалия полностью провалила первый матч [с ДР Конго], безобразно играла. Но во втором матче они были очень мощными.

И дело не только в том, что Роналду забил два гола, потому что там любой мог оформить дубль. У них очень сильный состав, Узбекистан был очень слаб.

Жаль, что у них отменили гол. Красивый и мощный удар получился, но основания для отмены были.

В каком-то смысле Узбекистан попал под каток португальцев. Не узбекской сборной тягаться с такой Португалией, которая была на взводе после первого тура и не собиралась проваливать второй матч подряд», – сказала Смородская.