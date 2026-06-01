Соболев – о свисте в свой адрес: «Это же кайф!»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что получает удовольствие от свиста в свой адрес.

– Вы упоминали, как болельщики на разных стадионах страны реагируют на вас, а вы на них. Получается, подпитываете эмоциями друг друга?

– Есть такое. Это же футбол и элемент шоу в нем. Люди на стадионы в том числе за эмоциями приходят. Когда они видят меня – в какой‑то степени ненавидят, кто‑то, возможно, любит. И чувства так или иначе у всех разные. Но когда, завидев тебя, весь стадион свистит, – это же кайф!

Мне точно это нравится, потому что люди делают это дружно, а меня заводит. Хуже, если бы молчали и оставались равнодушными. Так что пусть свистят, а я им немного подыграю [улыбается].