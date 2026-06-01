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Соболев – о свисте в свой адрес: «Это же кайф!»

1 июня, 12:17
12

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что получает удовольствие от свиста в свой адрес.

– Вы упоминали, как болельщики на разных стадионах страны реагируют на вас, а вы на них. Получается, подпитываете эмоциями друг друга?

– Есть такое. Это же футбол и элемент шоу в нем. Люди на стадионы в том числе за эмоциями приходят. Когда они видят меня – в какой‑то степени ненавидят, кто‑то, возможно, любит. И чувства так или иначе у всех разные. Но когда, завидев тебя, весь стадион свистит, – это же кайф!

Мне точно это нравится, потому что люди делают это дружно, а меня заводит. Хуже, если бы молчали и оставались равнодушными. Так что пусть свистят, а я им немного подыграю [улыбается].

  • 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.
  • Он перешел в команду из «Спартака» 30 августа 2024 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (12)
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boris63
1780306567
Кроме как нырять, так ничему и не научился, дельфин.
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...уефан
1780306741
..."Ой, не лги мне, ой не лги!"(с)...
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АК 68
1780307082
Бред полнейший,люди на трибунах не только свистят, но и посылают, оскорбляют , и вряд ли это кому понравиться (может только людям с психическими отклонениями), здесь дельфин лукавит.
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Петр ПСВ
1780308160
убогие помойники, их говном все поливают, а они кайфуют, жалкое питерское стадо.
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Alexander.saf
1780310396
Ссы в глаза всё божья роса😁
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Иван Петров 1986
1780310547
Извращенец.
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алдан2014
1780311534
Свистишь ты,как Троцкий. Ты никогда нигде своим не станешь
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rash1959
1780316814
Всю карьеру свою в чужих ходишь. гнилушка.
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Kosi4ek
1780318504
Дельфинам действительно нравится свист. Это важная часть их социальной коммуникации.
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