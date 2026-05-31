Подробности трансфера Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ»

«ПСЖ» в ближайшее время сделает официальное предложение «Локомотиву» по Алексею Батракову.

Московский клуб хочет получить от парижан чуть больше суммы отступных в размере 20 миллионов евро.

«Локо» собираются использовать в виде рычага тот факт, что «ПСЖ» не может напрямую перевести деньги в российский клуб, а значит для этого придeтся использовать платeжного посредника, которого должен будет найти российский клуб.