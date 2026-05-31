Глушаков раскрыл подробности своего скандального ухода из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков хотел бы вернуться в московский клуб. Он поделился подробностями своего ухода.

«Почему бы меня не вернуть в клуб? Или почему не вернули? Я бы тоже красиво закончил.

Я разве уходил из «Спартака» в другой клуб за трофеями или деньгами? Нет! Все поняли ошибку, когда я уходил. Вся история была из‑за агентской истории, устроили там Санта‑Барбару. И, возможно, некоторые болельщики пошли на поводу у агентов или им заплатили, чтобы они что‑то говорили про меня. Спустя время все понимают это», – сказал Глушаков.