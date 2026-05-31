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  • Глушаков раскрыл подробности своего скандального ухода из «Спартака»

Глушаков раскрыл подробности своего скандального ухода из «Спартака»

31 мая, 19:40
12

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков хотел бы вернуться в московский клуб. Он поделился подробностями своего ухода.

«Почему бы меня не вернуть в клуб? Или почему не вернули? Я бы тоже красиво закончил.

Я разве уходил из «Спартака» в другой клуб за трофеями или деньгами? Нет! Все поняли ошибку, когда я уходил. Вся история была из‑за агентской истории, устроили там Санта‑Барбару. И, возможно, некоторые болельщики пошли на поводу у агентов или им заплатили, чтобы они что‑то говорили про меня. Спустя время все понимают это», – сказал Глушаков.

  • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
  • Он провел за красно-белых 173 матча и забил 23 гола.
  • В 2017-м Денис в качестве капитана выиграл вместе с московской командой РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (12)
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VVM1964
1780245837
"Богу богово, ну а кесарю кесарево"...
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k611
1780248274
Ну а его поступок в отношении итальянского тренера он забыл... Что он после этого хотел?
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САДЫЧОК
1780250476
Все понимают и помнят. Глушаков, Ромашка, слив тренера. Позорник!
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рылы
1780251038
ты своё рыло вообще видел?
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zigbert
1780251189
Большинство болельщиков Спартака поняли твою натуру,чего уж там оправдываться.
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Hector вернулся
1780257620
То дрочер то теперь глушак. Та успокойся Дениска! Уходя уходи.
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