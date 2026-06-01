Гурцкая раскрыл размер зарплаты, от которой отказался Барко в «Спартаке»

Агент Тимур Гурцкая рассказал о ситуации с новым контрактом полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.
– Чтобы его продлить, надо выходить за пределы условного потолка в 2,5 миллиона евро в год.
– Они ему предложили 4 миллиона евро в год. И он пока не согласился. Поэтому ни о каких 2,5 речи не идет уже.
– Почему не согласился?
– Не могу понять. И не могу понять, чего он хочет. Знаю его ответ – он не сказал ни да, ни нет. Он сказал: это (4 млн евро в год) – нет. А на вопрос, сколько ты хочешь, ответил: сделайте предложение. Как будто бы он во что-то играет пока.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»