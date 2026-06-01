Гурцкая раскрыл размер зарплаты, от которой отказался Барко в «Спартаке»

Агент Тимур Гурцкая рассказал о ситуации с новым контрактом полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

– Чтобы его продлить, надо выходить за пределы условного потолка в 2,5 миллиона евро в год.

– Они ему предложили 4 миллиона евро в год. И он пока не согласился. Поэтому ни о каких 2,5 речи не идет уже.

– Почему не согласился?

– Не могу понять. И не могу понять, чего он хочет. Знаю его ответ – он не сказал ни да, ни нет. Он сказал: это (4 млн евро в год) – нет. А на вопрос, сколько ты хочешь, ответил: сделайте предложение. Как будто бы он во что-то играет пока.