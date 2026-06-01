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  • Гурцкая раскрыл размер зарплаты, от которой отказался Барко в «Спартаке»

Гурцкая раскрыл размер зарплаты, от которой отказался Барко в «Спартаке»

1 июня, 10:29
14

Агент Тимур Гурцкая рассказал о ситуации с новым контрактом полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

– Чтобы его продлить, надо выходить за пределы условного потолка в 2,5 миллиона евро в год.

– Они ему предложили 4 миллиона евро в год. И он пока не согласился. Поэтому ни о каких 2,5 речи не идет уже.

– Почему не согласился?

– Не могу понять. И не могу понять, чего он хочет. Знаю его ответ – он не сказал ни да, ни нет. Он сказал: это (4 млн евро в год) – нет. А на вопрос, сколько ты хочешь, ответил: сделайте предложение. Как будто бы он во что-то играет пока.

  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Гурцкая Тимур
Комментарии (14)
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Император 1
1780300597
Если это правда, скорее всего, Барко хочет уйти
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Интерес
1780301117
Он и на поле такой же непредсказуемый:вроде всегда есть, но иногда непонятно,хочет он играть, или нет? От этого и зависит "конечный результат"матча.
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...уефан
1780301373
...Гурцкая поверить - себя на*ать...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1780302008
Я бы согасился играть в Спартаке за мешок картошки,не приглашают...
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Литейный 4 (returned)
1780302358
Барко очень хочет свалить из антинародной свинарни, но паспорт не отдают. Гыгыгы
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oyabun
1780304038
Слабо верится, чтобы Барко не согласился на ЗП в 4 млн. Ему столько в родной Аргентине ни один клуб платить не будет. Да и не только там.
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Цугундeр
1780304571
Карту москвича требует..
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andr45
1780305009
Дилетант Гурцкая только и может завидовать, трепаться и врать) О БАРКО «Жена поставила ему ультиматум: либо мы разводимся, и ты ребенка не увидишь, либо ты вернёшься в Латинскую Америку. Это не делает настроение игроку. Он будет ныть до последнего,» О МАРКИНЬОСЕ  «Вы покупаете говно, вы усредняете «Спартак» ОБ АМАРАЛЕ  «Если ты крутой спортивный директор, у тебя появляются три Барко» О КАХАГИО «При нем пришел Солари, который и был на рынке, он и без Кахигао бы пришел.»
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Бумбраш
1780305762
Отправьте уже этого абхаза мандарины растить,хоть какая-то польза будет
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R_a_i_n
1780306263
Если мало 🍋🍋🍋🍋 , значит нужно продавать Барко.
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