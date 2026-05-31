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  • Кержаков оценил вероятность трансферов Батракова и Кисляка в «ПСЖ»

Кержаков оценил вероятность трансферов Батракова и Кисляка в «ПСЖ»

31 мая, 22:39
3

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о возможных трансферах Алексея Батракова и Матвея Кисляка в «ПСЖ».

«Здорово, что говорят о наших футболистах. Но уровень их мастерства пока не дотягивает до игроков «ПСЖ». Как бы обидно это ни звучало.

Посмотрите на полузащитников этой команды, их игроки намного выше уровнем. Но будем надеяться, что это лишь пока. При должном отношении к делу все возможно», – сказал Кержаков.

  • Кисляк в этом сезоне оформил 8+8 в 42 матчах за ЦСКА. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
  • Батраков забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 36 играх в составе «Локомотива». Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ЦСКА ПСЖ Кисляк Матвей Батраков Алексей Кержаков Александр
Комментарии (3)
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Hector вернулся
1780259852
Завистник кержак. Тебе за твою карьеру предложений из псж не поступало. В Севилье лавочку натер и свалил обратно в рпл.
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Бумбраш
1780285951
Советы и мнения погонщика воробьёв очень важно...ведь так воробьев не гонял никто
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zigbert
1780293679
Если возьмут в ПСЖ то значит Энрике видит в них потенциал. Обоих то вряд ли возьмут,посмотрим.
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