Кержаков оценил вероятность трансферов Батракова и Кисляка в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о возможных трансферах Алексея Батракова и Матвея Кисляка в «ПСЖ».

«Здорово, что говорят о наших футболистах. Но уровень их мастерства пока не дотягивает до игроков «ПСЖ». Как бы обидно это ни звучало.

Посмотрите на полузащитников этой команды, их игроки намного выше уровнем. Но будем надеяться, что это лишь пока. При должном отношении к делу все возможно», – сказал Кержаков.