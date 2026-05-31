«Анжи» чемпион!»: Ислам Махачев встретился с Роберто Карлосом на финале ЛЧ

Российский боец Ислам Махачев побывал на финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».
В Венгрии Махачев встретился с бывшим защитником «Анжи» Роберто Карлосом.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Источник: «Бомбардир»