Месси получил травму

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил небольшую травму и не сыграет в товарищеском матче против Гондураса 7 июня.
Под вопросом и его участие во встрече с Исландией 10 июня.
При этом Месси должен успеть восстановиться к первом матчу Аргентины на ЧМ-2026 17 июня против сборной Алжира.
- 38-летний аргентинец в этом году провел 16 матчей за «Интер Майами», забил 13 голов, сделал 7 ассистов.
- За сборную Аргентины Месси провел 198 матчей, забил 116 голов.
Источник: страница All About Argentina в соцсети X