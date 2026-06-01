Месси получил травму

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил небольшую травму и не сыграет в товарищеском матче против Гондураса 7 июня.

Под вопросом и его участие во встрече с Исландией 10 июня.

При этом Месси должен успеть восстановиться к первом матчу Аргентины на ЧМ-2026 17 июня против сборной Алжира.