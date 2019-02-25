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Товарищеские матчи. Сборные
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Гондурас
Сборная Гондураса по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fenafuth.org
Тренер:
Рейнальдо Руэда
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников
7 июня
Аргентина – Гондурас: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.6
6 июня
Месси получил травму
1 июня
6
Перу – Гондурас: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.67
30 марта
Гондурас отказался от матча со сборной России: известна причина
25 февраля
19
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Определилась первая пара 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.06.29 09:49
Прогноз на точный счет матча Гондурас – Кюрасао: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025
2025.06.24 10:33
Прогноз на точный счeт матча Гондурас – Сальвадор: Кубок КОНКАКАФ, 22 июня 2025 года
2025.06.21 10:34
Прогноз на точный счeт матча Канада – Гондурас: Кубок КОНКАКАФ, 18 июня 2025
2025.06.17 10:02
Фото
Результаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ
2025.06.13 14:38
Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ
2025.03.26 10:06
Угальде оценил «Спартак» и РПЛ
2024.03.21 11:51
8
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
2023.12.08 07:42
1
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
2023.11.22 09:36
Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
2022.08.21 06:32
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
2022.02.03 13:51
6
Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Мексику, Бразилия уступила Перу и другие результаты
2019.09.11 07:59
5
Фото
Сборная Гондураса забила больше всех в группе на КОНКАКАФ, но заняла последнее месте. Это первый случай в истории
2019.06.26 09:48
6
Товарищеский матч. Бразилия со счетом 7:0 разгромила Гондурас
2019.06.10 00:38
Товарищеские матчи. Бразилия обыграла Катар и другие результаты
2019.06.06 06:30
3
Отбор на ЧМ-2018. Австралия победила Гондурас и вышла на ЧМ-2018
2017.11.15 14:00
18
Отбор на ЧМ-2018. Гондурас и Австралия сыграли вничью
2017.11.11 06:27
1
Сборная США не смогла выйти на ЧМ-2018
2017.10.11 05:13
28
Отбор на ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла США, Мексика выиграла у Панамы
2017.09.02 06:30
3
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика прошла в полуфинал, одержав победу над Гондурасом
2017.07.21 08:20
1
Отбор ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго, Панама и Гондурас поделили очки
2017.06.14 08:17
Отборочные матчи к ЧМ. Мексика обыграла Гондурас, Коста-Рика и Панама поделили очки
2017.06.09 07:56
Отбор на ЧМ-2018. Сборная США забила шесть безответных голов Гондурасу
2017.03.25 07:50
Отбор ЧМ-2018. Мексика в гостях вырвала победу у США
2016.11.12 06:13
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