Сборная Гондураса по футболу

- 21 августа 2022
- 06:32 Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
- 3 февраля 2022
- 13:51 США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения 7
- 11 сентября 2019
- 07:59 Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Мексику, Бразилия уступила Перу и другие результаты 5
- 26 июня 2019
- 09:48 Фото Сборная Гондураса забила больше всех в группе на КОНКАКАФ, но заняла последнее месте. Это первый случай в истории 6
- 10 июня 2019
- 00:38 Товарищеский матч. Бразилия со счетом 7:0 разгромила Гондурас
- 6 июня 2019
- 06:30 Товарищеские матчи. Бразилия обыграла Катар и другие результаты 3
- 15 ноября 2017
- 14:00 Отбор на ЧМ-2018. Австралия победила Гондурас и вышла на ЧМ-2018 18
- 11 ноября 2017
- 06:27 Отбор на ЧМ-2018. Гондурас и Австралия сыграли вничью 1
- 11 октября 2017
- 05:13 Сборная США не смогла выйти на ЧМ-2018 28
- 2 сентября 2017
- 06:30 Отбор на ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла США, Мексика выиграла у Панамы 3
- 21 июля 2017
- 08:20 Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика прошла в полуфинал, одержав победу над Гондурасом 1
- 14 июня 2017
- 08:17 Отбор ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго, Панама и Гондурас поделили очки
- 9 июня 2017
- 07:56 Отборочные матчи к ЧМ. Мексика обыграла Гондурас, Коста-Рика и Панама поделили очки
- 29 марта 2017
- 01:55 Отбор к ЧМ-2018. Гондурас разошелся миром с Коста-Рикой
- 25 марта 2017
- 07:50 Отбор на ЧМ-2018. Сборная США забила шесть безответных голов Гондурасу
- 12 ноября 2016
- 06:13 Отбор ЧМ-2018. Мексика в гостях вырвала победу у США 1
- 28 мая 2016
- 06:27 Видео Месси получил травму в игре с Гондурасом 7
- 06:20 Товарищеские матчи. Аргентина переиграла Гондурас, Чили уступил Ямайке 2
- 18 ноября 2015
- 13:54 Видео Полузащитник сборной Гондураса получил ужасную травму 4
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- 06:43 "Дубль" Демпси помогает США обыграть Гондурас 20