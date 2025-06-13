Результаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ

Состоялась жеребьевка заключительного третьго раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ.

12 команд были разбиты на три группы. Победитель каждой из них получить право сыграть на чемпионате мира.

Группа A: Панама, Сальвадор, Гватемала, Суринам.

Группа B: Ямайка, Кюрасао, Тринидад и Тобаго, Бермудские Острова.

Группа C: Коста-Рика, Гондурас, Гаити, Никарагуа.

Команды в каждом квартете сыграют в два круга. Матчи пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2025 года.

Две лучшие команды из числа занявших вторые места попадут в межконтинентальный плей-офф, где будут разыграны еще две путевки на ЧМ. В этом плей-офф также сыграют Новая Каледония и по одной команде из Южной Америки, Азии и Африки.