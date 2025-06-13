Результаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ

Состоялась жеребьевка заключительного третьго раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ.
12 команд были разбиты на три группы. Победитель каждой из них получить право сыграть на чемпионате мира.
Группа A: Панама, Сальвадор, Гватемала, Суринам.
Группа B: Ямайка, Кюрасао, Тринидад и Тобаго, Бермудские Острова.
Группа C: Коста-Рика, Гондурас, Гаити, Никарагуа.
Команды в каждом квартете сыграют в два круга. Матчи пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2025 года.
Две лучшие команды из числа занявших вторые места попадут в межконтинентальный плей-офф, где будут разыграны еще две путевки на ЧМ. В этом плей-офф также сыграют Новая Каледония и по одной команде из Южной Америки, Азии и Африки.
- На ЧМ-2026 впервые выступят 48 команд. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, которые автоматически квалифицировались на турнир от зоны КОНКАКАФ.
- Путевки на ЧМ-2026 также уже завоевали через отбор на других континентах Япония, Австралия, Южная Корея, Иран, Узбекистан, Иордания, Новая Зеландия, Аргентина, Бразилия и Эквадор.
Источник: официальный сайт КОНКАКАФ