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Результаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ

Сегодня, 14:38
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Состоялась жеребьевка заключительного третьго раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ.

12 команд были разбиты на три группы. Победитель каждой из них получить право сыграть на чемпионате мира.

Группа A: Панама, Сальвадор, Гватемала, Суринам.

Группа B: Ямайка, Кюрасао, Тринидад и Тобаго, Бермудские Острова.

Группа C: Коста-Рика, Гондурас, Гаити, Никарагуа.

Команды в каждом квартете сыграют в два круга. Матчи пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2025 года.

Две лучшие команды из числа занявших вторые места попадут в межконтинентальный плей-офф, где будут разыграны еще две путевки на ЧМ. В этом плей-офф также сыграют Новая Каледония и по одной команде из Южной Америки, Азии и Африки.

  • На ЧМ-2026 впервые выступят 48 команд. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, которые автоматически квалифицировались на турнир от зоны КОНКАКАФ.
  • Путевки на ЧМ-2026 также уже завоевали через отбор на других континентах Япония, Австралия, Южная Корея, Иран, Узбекистан, Иордания, Новая Зеландия, Аргентина, Бразилия и Эквадор.

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Источник: официальный сайт КОНКАКАФ
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Панама Сальвадор Суринам Ямайка Гватемала Гондурас Никарагуа Коста-Рика Гаити Кюрасао Тринидад и Тобаго Бермудские острова
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Комментарии (1)
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кайрос
1749817745
Путевки на ЧМ-2026 также уже завоевали ... Иордания, Новая Каледония======= Да уж. Будут матчи со счетами 7-0, 8-0.
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