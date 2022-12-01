Сборная Сальвадора по футболу

- 1 декабря 2022
- 21:47 Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ 2
- 12 сентября 2018
- 06:08 Товарищеский матч. Бразилия разгромила Сальвадор 4
- 18 августа 2018
- 14:24 Впервые за 100 лет в сборную Бразилии вызвали игрока, родившегося в другой стране 6
- 20 июля 2017
- 11:37 Видео Алтидор: «Только моя девушка может хватать меня за соски!» 4
- 14 июня 2017
- 06:30 Товарищеский матч. Перу обыграла Ямайку, Эквадор был сильнее Сальвадора, Канада не без труда одолела Кюросао
- 2 июня 2016
- 08:05 Товарищеский матч. Армения разгромила Сальвадор 2
- 12 июля 2015
- 06:54 Сальвадор ушел от поражения в матче с Коста-Рикой 12