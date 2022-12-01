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    Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ

    Канада проиграла Марокко со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Канадцы вылетели из турнира, потерпев три поражения в трех матчах.

    Для них это участие в чемпионате мира стало вторым в истории. В 1986 году команда аналогично уступила во всех трех играх.

    Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора, который также проиграл шесть своих первых матчей на ЧМ.

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    Источник: Opta

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