Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ

Канада проиграла Марокко со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Канадцы вылетели из турнира, потерпев три поражения в трех матчах.

Для них это участие в чемпионате мира стало вторым в истории. В 1986 году команда аналогично уступила во всех трех играх.

Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора, который также проиграл шесть своих первых матчей на ЧМ.

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