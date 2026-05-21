Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Опубликован состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 без Хайкина

Вчера, 22:24
13

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов. Среди них нет экс-вратаря сборной России Никиты Хайкина, который недавно получил норвежское гражданство.

Вратари: Эрьян Нюланд («Севилья»), Эгиль Сельвик («Уотфорд»), Сандер Тангвик («Гамбург»);

Защитники: Кристоффер Айер («Брентфорд»), Торбьорн Хеггем («Болонья»), Лео Эстигор («Дженоа»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия Д»), Маркус Педерсен («Торино»), Давид Меллер Вольф («Вулверхэмптон»), Фредрик Бьеркан («Буде-Глимт»), Сондре Ланго («Дерби Каунти»), Хенрик Фалькенер («Викинг»);

Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Сандер Берге («Фулхэм»), Фредрик Эурснес («Бенфика»), Патрик Берг («Буде-Глимт»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг»), Оскар Бобб («Манчестер Сити»), Андреас Скьеллеруп («Бенфика»), Йенс Хеуге («Буде-Глимт»), Тело Осгор («Рейнджерс»), Мортен Торсбю («Кремонезе»);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Серлот («Атлетико»), Йорген Ларсен («Кристал Пэлас»).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Норвегии попала в одну группу с Францией, Сенегалом и Ираком.

Еще по теме:
В Норвегии сообщили, поедет ли Хайкин на ЧМ-2026 3
ESPN обновил рейтинг фаворитов ЧМ-2026
ФИФА вынесла решение по участию Хайкина в ЧМ-2026 15
Источник: твиттер сборной Норвегии
Чемпионат мира Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1779391913
Видимо проблемы с документами
Ответить
TOMSON
1779393338
Так то составчик приличный. Германия, Италия, Англия… Конкуренты в воротах так же не пальцем деланы
Ответить
рылы
1779393951
он уже вытянул куда более счастливый билет на всю оставшуюся жизнь - что ему этот чемп и вылет из группы после 3х матчей? переживёт.
Ответить
FFR
1779432890
А почему Хайкин должен был быть там? У них и без него сильный состав, особенно нападение, Холанд, Серлот.
Ответить
Главные новости
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
13:55
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
13:43
1
Стала известна судьба Жиркова и Шаронова после ухода Гусева из «Динамо»
13:33
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
13:18
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
13:14
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
12:23
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
12:10
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Все новости
Все новости
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
12:10
7
Палмер, Фоден и Трент не поедут на ЧМ-2026 – Тухель не вызовет их в сборную Англии
10:02
6
ЧМ-2030 предложили расширить с 48 до 66 сборных
01:50
18
Неймар рискует пропустить часть подготовки сборной Бразилии к ЧМ-2026
Вчера, 23:56
Опубликован состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 без Хайкина
Вчера, 22:24
13
Магуайр болезненно отреагировал на пропуск ЧМ-2026
Вчера, 21:21
1
Футболист «Манчестер Юнайтед» шокирован непопаданием на ЧМ-2026
Вчера, 19:48
Нагельсман ответил, будет ли Нойер основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2026
Вчера, 18:56
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
Вчера, 16:19
2
Опубликован состав сборной Германии на ЧМ-2026
Вчера, 14:16
1
Неймар травмировался незадолго до поездки на ЧМ-2026
Вчера, 11:04
1
Будущий соперник сборной России опубликовал итоговый состав на ЧМ-2026
Вчера, 01:14
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
20 мая
3
Опубликован расширенный состав сборной Ирака на ЧМ-2026
20 мая
1
Футболист «Барселоны» пропустит ЧМ-2026
20 мая
Опубликован состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026
19 мая
2
«Запомните мои слова»: Неймар сделал важное заявление об участии в ЧМ-2026
19 мая
10
Валуев проигнорирует ЧМ-2026 по двум причинам
19 мая
2
ВидеоНеймар заплакал, узнав о вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026
19 мая
5
Тренер сборной Португалии прокомментировал включение 41-летнего Роналду в состав на ЧМ-2026
19 мая
1
41-летний Роналду – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026
19 мая
5
Опубликован состав сборной Шотландии на ЧМ-2026
19 мая
Анчелотти объяснил вызов Неймара на ЧМ-2026
19 мая
2
ВидеоРеакция Неймара на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026
19 мая
1
78-летний Адвокат назвал состав Кюрасао на ЧМ-2026
19 мая
2
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
19 мая
8
Спартаковец – в заявке ДР Конго на ЧМ-2026
18 мая
8
Состав Австрии на ЧМ-2026
18 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 