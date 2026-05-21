Опубликован состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 без Хайкина

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов. Среди них нет экс-вратаря сборной России Никиты Хайкина, который недавно получил норвежское гражданство.

Вратари: Эрьян Нюланд («Севилья»), Эгиль Сельвик («Уотфорд»), Сандер Тангвик («Гамбург»);

Защитники: Кристоффер Айер («Брентфорд»), Торбьорн Хеггем («Болонья»), Лео Эстигор («Дженоа»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия Д»), Маркус Педерсен («Торино»), Давид Меллер Вольф («Вулверхэмптон»), Фредрик Бьеркан («Буде-Глимт»), Сондре Ланго («Дерби Каунти»), Хенрик Фалькенер («Викинг»);

Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Сандер Берге («Фулхэм»), Фредрик Эурснес («Бенфика»), Патрик Берг («Буде-Глимт»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг»), Оскар Бобб («Манчестер Сити»), Андреас Скьеллеруп («Бенфика»), Йенс Хеуге («Буде-Глимт»), Тело Осгор («Рейнджерс»), Мортен Торсбю («Кремонезе»);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Серлот («Атлетико»), Йорген Ларсен («Кристал Пэлас»).