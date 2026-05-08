ФИФА вынесла решение по участию Хайкина в ЧМ-2026

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не сыграет на предстоящем чемпионате мира.
ФИФА не разрешила экс-футболисту сборной России выступать за сборную Норвегии.
10 апреля Хайкин получил норвежское гражданство.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.
Источник: NRK