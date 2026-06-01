Опубликован итоговый состав сборной Ирака на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Ирака определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.
В итоговый состав вошли 26 футболистов:
Вратари: Фахад Талиб («Аль-Талаба»), Ахмед Басил («Аль-Шорта»), Джалал Хассан («Аль-Завраа»);
Защитники: Манаф Юнис («Аль-Шорта»), Хуссейн Али («Погонь»), Заид Тахсин («Пахтакор»), Ребин Сулака («Порт»), Акам Хашем («Аль-Завраа»), Мерхас Доски («Виктория»), Ахмед Яхья («Аль-Шорта»), Франс Путрос («Персиб»), Мустафа Саадун («Аль-Шорта»);
Полузащитники: Заид Исмаил («Аль-Талаба»), Амир Аль-Аммари («Краковия»), Кевин Якоб («Орхус»), Зидан Икбаль («Утрехт»), Аймар Шер («Сарпсборг»), Юссеф Амин («АЕК Ларнака»), Ибрахим Байеш («Аль-Дафра»), Ахмед Касем («Нэшвилл»), Марко Фарджи («Венеция»), Али Джасим («Аль-Наджма»);
Нападающие: Али Аль-Хамади («Лутон»), Али Юсуф («Аль-Талаба»), Аймен Хуссейн («Аль-Карма»), Моханад Али («Дибба»).
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Ирака попала в одну группу с Францией, Норвегией и Сенегалом.