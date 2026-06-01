Опубликован состав сборной Эквадора на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Эквадора определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов:

Вратари: Эрнан Галиндес («Уракан»), Веллингтон Рамирес («Кифисия»), Гонсало Валье («ЛДУ Кито»);

Защитники: Пьеро Хинкапе («Арсенал»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Первис Эступиньян («Милан»), Феликс Эдуардо Торрес («Интернасьонал»), Хоэль Ордоньес («Брюгге»), Джексон Поросо («Тихуана»), Анхело Пресиадо («Атлетико Минейро»);

Полузащитники: Мойзес Кайседо («Челси»), Алан Франко Пальма («Атлетико Минейро»), Кендри Паес («Ривер Плейт»), Педро Вите («Пумас»), Хорди Альсивар («Индепендьенте дель Валье»), Дениль Кастильо («Мидтьюлланд»), Яймар Медина («Генк»);

Нападающие: Эннер Валенсия («Пачука»), Гонсало Плата («Фламенго»), Алан Минда («Атлетико Минейро»), Джон Йебоа («Венеция»), Кевин Родригес Кортес («Юнион СЖ»), Хорди Кайседо («Атлас»), Нильсон Ангуло («Сандерленд»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Хереми Аревало («Штутгарт»).