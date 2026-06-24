Канчельскис встал на защиту сборной Узбекистана: «Россия бы тоже проиграла»

Андрей Канчельскис отказался признавать позорным выступление Узбекистана на дебютном чемпионате мира.

Узбекская сборная стартовала с двух поражений.

Сначала они проиграли Колумбии (1:3), а затем – Португалии (0:5).

Узбекистану осталось сыграть с ДР Конго. Шансы на плей-офф минимальны.

«По меркам этого чемпионата мира, Узбекистан попал в группу смерти. Португалия и Колумбия сильно превосходят в классе сборную Узбекистана.

Думаю, Россия бы тоже проиграла Португалии и Колумбии. Может, не с таким разгромным счeтом, но уступила бы.

Узбекистан не опозорился на этом чемпионате мира. Нельзя говорить о каком-то провале и позоре. Тем более впереди ещe один матч», – сказал Канчельскис.