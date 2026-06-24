Глушаков назвал сумму, за которую готов продать майку Месси

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

Форвард стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров ЧМ.

– Великолепно оценю рекорд Месси по голам на ЧМ. Он легендарный футболист, который в свое время бил все рекорды. Думаю, его достижение кто-то тоже может побить. Сейчас Месси назабивает, а потом какой-нибудь Мбаппе или Холанд через какое-то время его обойдут. Никто не вечен – время идет.

Я говорил, что больше болею за Аргентину. Хотелось бы, чтобы Месси выиграл еще один титул и ушел спокойно на пенсию.

– Видел, что у вас пытаются купить футболку Месси, которая осталась после товарищеского матча. Есть ли сумма, за которую готовы ее продать?

– Пока ни за сколько не готов расстаться с ней. Такой суммы пока нет. Если предложат миллиард рублей, тогда подумаем, ха-ха.