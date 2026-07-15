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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Только два игрока забивали головой и обеими ногами на ЧМ-2026

Сегодня, 17:57
6

Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд имеют «полноценный» набор забитых мячей на чемпионате мира-2026.

Полузащитник сборной Англии и нападающий сборной Норвегии сумели в ходе турнира поразить ворота соперников правой ногой, левой ногой и головой.

Такое достижение покорилось лишь этим двум футболистам среди всех участников ЧМ-2026.

  • У Холанда 7 голов в 5 матчах текущего мирового первенства, у Беллингема – 6 голов в 6 матчах.
  • При этом норвежец уже вылетел с ЧМ, а англичанин еще проведет две игры.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Madrid Zone
Чемпионат мира Манчестер Сити Реал Англия Норвегия Холанд Эрлинг Беллингем Джуд
Комментарии (6)
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Garrincha58
1784128735
Если бы рукой вот было бы прикольно
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ScarlettOgusania
1784138252
и только один футболист, Марадона, забил гол "рукой Бога" в ворота сборной Англии в плей-офф ЧМ...😇
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