Только два игрока забивали головой и обеими ногами на ЧМ-2026

Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд имеют «полноценный» набор забитых мячей на чемпионате мира-2026.

Полузащитник сборной Англии и нападающий сборной Норвегии сумели в ходе турнира поразить ворота соперников правой ногой, левой ногой и головой.

Такое достижение покорилось лишь этим двум футболистам среди всех участников ЧМ-2026.

У Холанда 7 голов в 5 матчах текущего мирового первенства, у Беллингема – 6 голов в 6 матчах.

При этом норвежец уже вылетел с ЧМ, а англичанин еще проведет две игры.

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