Опубликован итоговый состав сборной Ганы на ЧМ-2026 без спартаковца Джику

Тренерский штаб сборной Ганы определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

Карлуш Кейруш включил в итоговый состав 26 футболистов. Среди них нет травмированного защитника «Спартака» Александера Джику.

Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс»);

Защитники: Абдул Рахман Баба (ПАОК), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул»), Джонас Аджетеи («Вольфсбург»), Коджо Оппонг («Ницца»), Деррик Люккассен («Пафос»);

Полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Куаси Сибо («Овьедо»), Калеб Йиренки («Нордшелланд»), Кристофер Баа («Аль-Кадисия»);

Нападающие: Огастин Боачи («Сент-Этьен»), Иссахаку Абдул Фатау («Лестер»), Камаль Сулемана («Аталанта»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джордан Айю («Лестер»).