Футболист «Спартака» пропустит ЧМ-2026 из-за травмы, полученной в суперфинале Кубка России

Защитник «Спартака» Александер Джику исключен из заявки сборной Ганы на предстоящий чемпионат мира.

Его убрали из итогового состава национальной команды в связи с травмой.

Спартаковец получил повреждение в выигранном суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» 24 мая.

В заявке Ганы его заменит Деррик Люккассен из «Пафоса».