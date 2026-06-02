Футболист «Спартака» пропустит ЧМ-2026 из-за травмы, полученной в суперфинале Кубка России

Защитник «Спартака» Александер Джику исключен из заявки сборной Ганы на предстоящий чемпионат мира.
Его убрали из итогового состава национальной команды в связи с травмой.
Спартаковец получил повреждение в выигранном суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» 24 мая.
В заявке Ганы его заменит Деррик Люккассен из «Пафоса».
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Ганы сыграет в одной группе с Панамой, Англией и Хорватией.
Источник: Modern Ghana