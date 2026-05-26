Игрок «Спартака» попал в состав Ганы на ЧМ-2026

Сборная Ганы опубликовала заявку на чемпионат мира-2026. В состав из 28 человек попал защитник «Спартака» Александер Джику.

вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»), Соломон Агбаси («Хартс оф Оук»), Пол Реверсон («Аякс»);

защитники: Баба Абдул-Рахман (ПАОК), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир»), Джонас Аджети («Вольфсбург»), Коджо Пепра Оппонг («Ницца»), Александер Джику («Спартак» Москва);

полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Кваси Сибо («Реал Овьедо»), Огустин Боакье («Сент-Этьен»), Калеб Йиренки («Норшелланн»), Кристофер Бонсу Баа («Аль-Кадисия»);

нападающие: Абдул Фатаву Иссааку («Лестер Сити»), Камал Сулемана («Аталанта»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри Сити»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао), Джордан Айю («Лестер Сити»).