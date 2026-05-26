Селихов не хочет выступать в Первой лиге и допустил свой уход из «Урала»

Вратарь «Урала» Александр Селихов высказался о своем будущем. Екатеринбургская команда ранее уступила в переходных матчах «Динамо Мх» и осталась в Первой лиге.
– Хочу отдохнуть, проанализировать этот сезон. Думаю, нужно поговорить с руководством о дальнейших планах, потому что мой контракт действует еще два года.
– Есть желание сменить команду?
– Не знаю, надо разговаривать. Больно и обидно оставаться в Первой лиге.
– Ваш уровень все же выше Первой лиги.
– Я и говорю: больно и обидно. Приходил, чтобы все вместе решали задачу, но второй год не складывается.
– Президент «Урала» отпустит, если поступит хорошее предложение?
– Не могу сказать. Это больше вопрос к Григорию Викторовичу [Иванову].
– Что позитивного отметите в прошлом сезоне?
– Хоть и были хорошие отрезки, серии игр на ноль, но, думаю, негатив перевешивает позитив.
- Селихов выступает за «Урал» с февраля 2025 года.
- 32-летний вратарь провел в этом сезоне 26 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 12 голов. 15 игр он отстоял на ноль.