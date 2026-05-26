  • Селихов не хочет выступать в Первой лиге и допустил свой уход из «Урала»

Селихов не хочет выступать в Первой лиге и допустил свой уход из «Урала»

Сегодня, 09:54
2

Вратарь «Урала» Александр Селихов высказался о своем будущем. Екатеринбургская команда ранее уступила в переходных матчах «Динамо Мх» и осталась в Первой лиге.

– Хочу отдохнуть, проанализировать этот сезон. Думаю, нужно поговорить с руководством о дальнейших планах, потому что мой контракт действует еще два года.

– Есть желание сменить команду?

– Не знаю, надо разговаривать. Больно и обидно оставаться в Первой лиге.

– Ваш уровень все же выше Первой лиги.

– Я и говорю: больно и обидно. Приходил, чтобы все вместе решали задачу, но второй год не складывается.

– Президент «Урала» отпустит, если поступит хорошее предложение?

– Не могу сказать. Это больше вопрос к Григорию Викторовичу [Иванову].

– Что позитивного отметите в прошлом сезоне?

– Хоть и были хорошие отрезки, серии игр на ноль, но, думаю, негатив перевешивает позитив.

  • Селихов выступает за «Урал» с февраля 2025 года.
  • 32-летний вратарь провел в этом сезоне 26 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 12 голов. 15 игр он отстоял на ноль.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Урал Селихов Александр
Комментарии (2)
Интерес
1779779665
Не хочет, подлец,за счёт регионального бюджета продолжать детальное знакомство с необъятной футбольной Россией!
Ответить
k611
1779782967
Зарплата наверно не та...
Ответить
