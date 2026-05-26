В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина

Генеральный директор «Родины» Константин Архипов высказался об интересе к Александру Кокорину.

– Появилась информация об интересе «Родины» к Кокорину. История с его появлением вашем клубе может стать реальной?

– Мне об этом интересе неизвестно. С моей точки зрения, вряд ли эта история возможна. У нас очень хорошие нападающие, которые моложе Александра. Большого смысла усиливать эту линию нам нет. Вы же видите статистику, что с голами у нас все в порядке было, а вот пропустили мы чуть больше, чем хотелось бы. Если и будет какое‑то усиление, то скорее всего, в защитной линии или в средней.