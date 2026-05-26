Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина

Сегодня, 09:17
3

Генеральный директор «Родины» Константин Архипов высказался об интересе к Александру Кокорину.

– Появилась информация об интересе «Родины» к Кокорину. История с его появлением вашем клубе может стать реальной?

– Мне об этом интересе неизвестно. С моей точки зрения, вряд ли эта история возможна. У нас очень хорошие нападающие, которые моложе Александра. Большого смысла усиливать эту линию нам нет. Вы же видите статистику, что с голами у нас все в порядке было, а вот пропустили мы чуть больше, чем хотелось бы. Если и будет какое‑то усиление, то скорее всего, в защитной линии или в средней.

  • В минувшем сезоне 35-летний Кокорин провел 23 матча за кипрский «Арис», забил 1 гол.
  • Клуб из Лимасола ранее объявил об уходе россиянина.
  • Кокорин в последний раз играл в РПЛ в 2020 году за «Спартак».

Еще по теме:
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине 4
На Кокорине поставили крест: «Отыграл свое, даже во Вторую лигу не подойдет» 11
Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Арис Родина Кокорин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TomskFan
1779776454
коко уже все, можно в узбекистан поиграть сгонять
Ответить
Garrincha58
1779776928
А почему бы его не подписать Зениту ведь он полезнее Дурана и дешевле обойдётся и сможет играть в кубковых матчах и паспорт и в лёгкую выходить на замену Соболева. Просто отличный вариант!
Ответить
aldo conte
1779777927
Зачем им старый хлам?
Ответить
Главные новости
Селихов не хочет выступать в Первой лиге и допустил свой уход из «Урала»
09:54
Стало известно состояние Месси за 16 дней до ЧМ-2026
09:40
Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке
09:22
6
В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина
09:17
3
«Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак»
08:37
7
Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»
08:30
17
Видео«Hello everyone»: игрок «Манчестер Юнайтед» прибыл в сборную России
08:20
1
Новая команда Юрана, уход защитника «Зенита», увольнение Аллегри и другие новости
02:00
Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» перед серией пенальти с «Краснодаром»
01:40
11
Опубликован расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026
01:35
7
Все новости
Все новости
Ринат Билялетдинов после трехлетней паузы возглавил команду из Первой лиги
Вчера, 20:27
1
В «СКА-Хабаровске» объяснили назначение Юрана
Вчера, 18:21
1
Ташуев сделал заявление о своем будущем: «Можно и нужно поднять уровень футбола»
Вчера, 14:56
ФотоЮран возглавил клуб Первой лиги
Вчера, 08:42
10
Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»
24 мая
5
Раскрыт новый клуб Дзюбы
23 мая
7
Прояснилась судьба Березуцкого в «Урале»
23 мая
3
Черевченко возвращается в Россию
23 мая
1
«Пари НН» станет агентской командой
23 мая
3
Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом
21 мая
5
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
18 мая
2
Экс-тренер «Спартака» Кононов лишился работы
18 мая
8
Итоговая таблица Первой лиги
16 мая
4
Клуб из Краснодарского края может закрыться
16 мая
9
«Уфа» спаслась от вылета из Первой лиги, обеспечив понижение в классе бронзовому призеру прошлого сезона
16 мая
1
Определился победитель Первой лиги-2025/26
16 мая
6
Ташуев намекнул, что «ПСЖ» играет по его конспектам
10 мая
1
Клуб ФНЛ пожалуется в администрацию Путина на несправедливость
9 мая
14
Боссы «Торпедо» повлияли на результаты 20 матчей, заплатив 13 судьям Первой лиги
7 мая
22
Тренер «Уфы» – о решении КДК РФС: «Зачем нас убивать?»
5 мая
4
Вердикт КДК РФС по неявке «Уфы» на матч со «СКА-Хабаровском»
5 мая
13
В ФНЛ сменился лидер 2-й раз за сутки
3 мая
3
Заявление ФНЛ о неявке «Уфы» в Хабаровск
3 мая
4
Матч Первой лиги не состоялся из-за неявки гостей
3 мая
1
Еще один клуб ФНЛ не смог вылететь на Дальний Восток
3 мая
В ФНЛ впервые в 2026 году сменился лидер
2 мая
2
Клуб из топ-5 Первой лиги добровольно отказался от выхода в РПЛ
1 мая
5
Клуб Первой лиги уволил главного тренера
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 