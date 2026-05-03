Заявление ФНЛ о неявке «Уфы» в Хабаровск

Пресс-служба ФНЛ опубликовала заявление по поводу неявки «Уфы» на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

«Футбольная Национальная Лига сообщает, что вечером 2 мая в адрес Лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК «Уфа», информирующее о невозможности обеспечения явки команды на матч против ФК «СКА-Хабаровск», который должен был начаться 3 мая в 10:00 по московскому времени.

ФК «Уфа» в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учeтом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК «Уфа» на матч.

В соответствии с регламентом Лиги PARI сезона-2025/26 годов, рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК мы сообщим дополнительно», – написала лига.