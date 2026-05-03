Заявление ФНЛ о неявке «Уфы» в Хабаровск

3 мая, 10:11
4

Пресс-служба ФНЛ опубликовала заявление по поводу неявки «Уфы» на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

«Футбольная Национальная Лига сообщает, что вечером 2 мая в адрес Лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК «Уфа», информирующее о невозможности обеспечения явки команды на матч против ФК «СКА-Хабаровск», который должен был начаться 3 мая в 10:00 по московскому времени.

ФК «Уфа» в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учeтом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК «Уфа» на матч.

В соответствии с регламентом Лиги PARI сезона-2025/26 годов, рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК мы сообщим дополнительно», – написала лига.

  • Ранее на Дальний Восток не смогла вылететь «Кубань», но причины – финансовые.
  • Уфимцы борются за выживание.
  • В 2014-2022 годах «Уфа» была в РПЛ.

Источник: ФНЛ
Россия. PARI Первая лига Уфа СКА-Хабаровск
рылы
1777792947
хрюканам на заметку, как не получить 7 голов, а всего 3 технических. и на проезде заодно сэкономить.
Ответить
Император 1
1777794249
Неужели новости Первой лиги публиковать начали
Ответить
evgevg13
1777844436
Не каждая птица долетит до середины Днепра. Не каждая команда доберётся до Дальнего Востока...
Ответить
aldo conte
1777881500
Присудить победу "Уфе" и отправить СКА (Хабаровск) во 2-ю лигу. Тем самым освободить другие команды от дальних перелётов в Хабаровск. А по телевизору гордится, что у нас большая страна от Балтики до Тихого океана.
Ответить
