Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток

Пресс-служба Второй лиги опубликовала заявление по поводу неявки «Кубани» лететь на матч «Серебра» во Владивосток.

«Матч «Динамо Владивосток» – «Кубань» отменен.

Матч 11-го тура LEON-Второй Лиги А между «Динамо Владивосток» и «Кубанью, который должен был состоятся 2 мая 2026 года, отменен решением арбитра встречи. Причина – неявка ПФК «Кубань» на игру.

Окончательное решение по Матчу, включая его результат, а также меры дисциплинарного воздействия в отношении ПФК «Кубань», будут приняты КДК в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС», – написала ФНЛ.