Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток

2 мая, 08:26
6

Пресс-служба Второй лиги опубликовала заявление по поводу неявки «Кубани» лететь на матч «Серебра» во Владивосток.

«Матч «Динамо Владивосток» – «Кубань» отменен.

Матч 11-го тура LEON-Второй Лиги А между «Динамо Владивосток» и «Кубанью, который должен был состоятся 2 мая 2026 года, отменен решением арбитра встречи. Причина – неявка ПФК «Кубань» на игру.

Окончательное решение по Матчу, включая его результат, а также меры дисциплинарного воздействия в отношении ПФК «Кубань», будут приняты КДК в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС», – написала ФНЛ.

  • Команда Андрея Ещенко занимает в группе девятое место из десяти команд. Для тренера это первый самостоятельный опыт.
  • Краснодарский клуб близок к закрытию.
  • В прошлом десятилетии «Кубань» играла в Лиге Европы. За команду выступали Джибриль Сиссе, Ибраима Бальде и другие футболисты с опытом игры в топ-5 лиг Европы.

Источник: ФНЛ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань Динамо Вл
Комментарии (6)
Garrincha58
1777702113
а какие тут меры простой технарь 0 - 3
Ответить
Project Бабангида
1777703608
за сорванную стрелку своих не оправдываю. но пацаны....реально трамваи сейчас как попало ходят. особенно до Владика
Ответить
Январь 59
1777713071
Администрация края не видит смысла содержать ФК Кубань. В Крае и без того есть, куда нужно распределить деньги. Администрация края под колпаком генпрокуратуры.
Ответить
vvv123
1777714953
Все равно капец, чего зря бабло тратить? Лучше на зарплату!
Ответить
