Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток

Пресс-служба Второй лиги опубликовала заявление по поводу неявки «Кубани» лететь на матч «Серебра» во Владивосток.
«Матч «Динамо Владивосток» – «Кубань» отменен.
Матч 11-го тура LEON-Второй Лиги А между «Динамо Владивосток» и «Кубанью, который должен был состоятся 2 мая 2026 года, отменен решением арбитра встречи. Причина – неявка ПФК «Кубань» на игру.
Окончательное решение по Матчу, включая его результат, а также меры дисциплинарного воздействия в отношении ПФК «Кубань», будут приняты КДК в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС», – написала ФНЛ.
- Команда Андрея Ещенко занимает в группе девятое место из десяти команд. Для тренера это первый самостоятельный опыт.
- Краснодарский клуб близок к закрытию.
- В прошлом десятилетии «Кубань» играла в Лиге Европы. За команду выступали Джибриль Сиссе, Ибраима Бальде и другие футболисты с опытом игры в топ-5 лиг Европы.
Источник: ФНЛ