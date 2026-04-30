Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток

Пресс-служба Второй лиги опубликовала заявление по поводу отказа «Кубани» лететь на матч «Серебра» во Владивосток.

«ФНЛ сообщает, что в Лигу поступило официальное письмо от ПФК «Кубань» о неприбытии команды на матч тура LEON-Второй Лиги А против ФК «Динамо-Владивосток», который должен состояться 2 мая 2026 года во Владивостоке.

В связи с этим информируем, что при фактическом отсутствии команды на матче будут применены положения пункта 9.8 регламента, согласно которым «В случае неявки Команды на Матч Судья принимает решение об отмене Матча. Решение по данному Матчу принимает КДК» .

Обращаем внимание, что юридически значимый факт неявки фиксируется судьей и делегатом исключительно в день матча при выполнении всех установленных регламентом процедур», – написала лига.