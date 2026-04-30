Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток

«Кубань» из Второй лиги не сыграет в выездном матче с владивостокским «Динамо».
У краснодарцев серьезные финансовые затруднения.
«По техническим причинам профессиональный футбольный клуб «Кубань» пропустит матч 11‑го тура Второй лиги «А» с местной командой «Динамо‑Владивосток», который должен был состояться во Владивостоке в субботу, 2 мая.
В данный момент команда готовится к следующему матчу с «Динамо‑2», который состоится 8 мая в Москве», – написали краснодарцы в телеграм-канале.
- Команда Андрея Ещенко выступает в группе «Серебро». Для тренера это первый самостоятельный опыт.
- Краснодарский клуб близок к закрытию.
- В прошлом десятилетии «Кубань» играла в Лиге Европы. За команду выступали Джибриль Сиссе, Ибраима Бальде и другие футболисты с опытом игры в топ-5 лиг Европы.
Источник: «Бомбардир»