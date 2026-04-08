Клуб из Краснодара снимется с чемпионата

Краснодарская «Кубань» вскоре прекратит существование. Из-за финансовых затруднений клуб снимется с сезона Второй лиги.
«Кубань», скорее всего, даже доиграть не сможет нынешний сезон. Многолетние страдания продолжаются.
Остается только надеяться на спасение», – написал по ситуации комментатор Артем Слободской.
- Команда Андрея Ещенко выступает в группе «Серебро». Для тренера это первый самостоятельный опыт.
- После семи туров «Кубань» занимает девятое место из десяти команд.
- В прошлом десятилетии «Кубань» играла в Лиге Европы. За команду выступали Джибриль Сиссе, Ибраима Бальде и другие футболисты с опытом игры в топ-5 лиг Европы.
