Клуб из Краснодара снимется с чемпионата

Вчера, 16:03
12

Краснодарская «Кубань» вскоре прекратит существование. Из-за финансовых затруднений клуб снимется с сезона Второй лиги.

«Кубань», скорее всего, даже доиграть не сможет нынешний сезон. Многолетние страдания продолжаются.

Остается только надеяться на спасение», – написал по ситуации комментатор Артем Слободской.

  • Команда Андрея Ещенко выступает в группе «Серебро». Для тренера это первый самостоятельный опыт.
  • После семи туров «Кубань» занимает девятое место из десяти команд.
  • В прошлом десятилетии «Кубань» играла в Лиге Европы. За команду выступали Джибриль Сиссе, Ибраима Бальде и другие футболисты с опытом игры в топ-5 лиг Европы.

Еще по теме:
Вице-губернатора Краснодарского края подозревают в отмывании денег через «Кубань» 8
Клуб из Краснодара оказался в бедственном положении 10
Реакция Ещенко на комичный нырок Соболева с «Динамо»
Источник: телеграм-канал Артема Слободского
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань
Цугундeр
Ещенко в стрингах заставлял тренироваться... Причём, в ЕВоных..))
Пингвины Антарктиды/Форпо
РФСПРФ ГРФ "Во время обыска в усадьбе вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки нашли около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры на заседании по антикоррупционному иску, передает РИА Новости. На том же процессе прокурор заявил, что в 2015-2016 годах Коробка выстроил систему поборов под видом добровольных пожертвований футбольному клубу «Кубань», и за два года на счета клуба поступило свыше 1 млрд рублей. Ранее во вторник суд отправил вице-губернатора под стражу до 6 июня по делу о мошенничестве".
Император 1
А все так надеялись...
bset
Не из того города клуб снимается. А потом и Сочи можно будет домой вернуть и обратно в Динамо переименовать.
evgen64
Добили толстосумы ещё одну команду
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
1
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
2
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
Клуб из Краснодара снимется с чемпионата
Вчера, 16:03
12
Клуб из Краснодара оказался в бедственном положении
1 апреля
10
Команду «Зенита» возглавил новый тренер
22 марта
16
В «Зените» внезапная тренерская отставка
22 марта
8
ВидеоДинамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо
22 марта
1
ВидеоВо Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову
14 марта
«Алания» назначила нового тренера вместо Гогниева
4 марта
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
27 февраля
2
Попов ответил на претензии Канчельскиса: «У нас одна надежда – Владимир Путин»
26 февраля
2
«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге
25 февраля
4
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля
1
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
Заявление «Алании» на фоне информации о скорой гибели
21 января
2
В «Алании» критическая ситуация: подробности
19 января
5
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
ФотоБрянское «Динамо» продлило контракт с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»
2025.12.27 18:15
В клубе Второй лиги объяснили, почему к ним не перешел Роналду
2025.12.04 19:23
1
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
2025.11.22 18:30
1
Клуб из Краснодара может прекратить существование
2025.11.11 12:47
2
Сычев – о возобновлении карьеры: «Нет, это не шутка»
2025.10.12 00:12
2
Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры
2025.10.10 19:14
4
Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола
2025.09.16 14:35
1
Сычев уходит с поста президента «Иртыша»: «Всему есть предел»
2025.08.04 14:53
2
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
Чемпион России в составе ЦСКА возглавил «Муром» – известна зарплата
2025.06.17 08:25
2
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
8
Еще один российский клуб может прекратить существование
2025.06.12 10:45
Руководитель «Динамо Вл» – об избиении игрока: «Большая обезьяна показывает поступки маленькой, мне не стыдно»
2025.05.05 12:42
2
Все новости
18+
