Команду «Зенита» возглавил новый тренер

22 марта, 11:17
В системе «Зенита» тренерская перестановка. Новым главным тренером «Зенита-2» становится Александр Селенков.

«Специалист вместе с обновленным тренерским штабом приступит к работе с «Зенитом»-2 на тренировках в «Газпром»-Академии, а позже продолжит готовить команду к выездному матчу пятого тура Второй лиги А против «Динамо-Владивосток».

«Зенит» и «Газпром»-Академия поздравляют Александра Селенкова с назначением на новую должность в профессиональной команде, и желают удачи в сезоне-2026 Второй лиги А «Серебро», – написали зенитовцы.

  • В сезоне-2025 Молодежной лиги «Зенит» под руководством Александра Селенкова стал победителем федерального турнира.
  • Селенков сменил в «Зените-2» Константина Коноплева.
  • В новом сезоне-2026 «Зенит»-2 под руководством Константина Коноплева провел четыре матча, сыграл вничью и потерпел три поражения подряд.

Источник: телеграм-канал «Зенита-2»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Зенит-2 Зенит
Император 1
1774168317
Жалко, что не основную
волчарик
1774171864
Посмотрел последние игры Зенита 2 и молодежки. Обе пропустили по 4, но небо и земля. Зенит 2 забил 2 и напоминал первую команду. Молодежка отгрузила 6 и вспомнил команду времен Морозова-Петржелы с молодыми Аршавиным, Кержаковым и др. Получил удовольствие.
Volrad777
1774188393
Пишите сразу зенит 2 зачем дезинформация сайт унылый поднимает себе просмотры за счет заведомо неверной информации
