Команду «Зенита» возглавил новый тренер

В системе «Зенита» тренерская перестановка. Новым главным тренером «Зенита-2» становится Александр Селенков.
«Специалист вместе с обновленным тренерским штабом приступит к работе с «Зенитом»-2 на тренировках в «Газпром»-Академии, а позже продолжит готовить команду к выездному матчу пятого тура Второй лиги А против «Динамо-Владивосток».
«Зенит» и «Газпром»-Академия поздравляют Александра Селенкова с назначением на новую должность в профессиональной команде, и желают удачи в сезоне-2026 Второй лиги А «Серебро», – написали зенитовцы.
- В сезоне-2025 Молодежной лиги «Зенит» под руководством Александра Селенкова стал победителем федерального турнира.
- Селенков сменил в «Зените-2» Константина Коноплева.
- В новом сезоне-2026 «Зенит»-2 под руководством Константина Коноплева провел четыре матча, сыграл вничью и потерпел три поражения подряд.
Источник: телеграм-канал «Зенита-2»