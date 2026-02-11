Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома

Матч 1-го тура группы «Серебро» Второй лиги между владивостокским «Динамо» и «Амкаром» пройдет не в Приморье.

Хозяева решили принять пермяков не во Владивостоке, а в подмосковном Подольске. Вероятно, это связано с неготовностью поля стадиона «Динамо».

Расстояние между Владивостоком и Подольском – 6,5 тысячи километров.