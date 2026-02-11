Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома

Матч 1-го тура группы «Серебро» Второй лиги между владивостокским «Динамо» и «Амкаром» пройдет не в Приморье.
Хозяева решили принять пермяков не во Владивостоке, а в подмосковном Подольске. Вероятно, это связано с неготовностью поля стадиона «Динамо».
Расстояние между Владивостоком и Подольском – 6,5 тысячи километров.
- В Подольске сейчас нет профессионального футбола, но в 2000-х годах местный «Витязь» играл в Первой лиге.
- Во Владивостоке в 2000-х годах была команда РПЛ – «Луч-Энергия».
- «Амкар» в 2000-х годах выступал в квалификации Лиги Европы.
Источник: телеграм-канал «Амкара»