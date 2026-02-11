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  • Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома

Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома

11 февраля, 18:39
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Матч 1-го тура группы «Серебро» Второй лиги между владивостокским «Динамо» и «Амкаром» пройдет не в Приморье.

Хозяева решили принять пермяков не во Владивостоке, а в подмосковном Подольске. Вероятно, это связано с неготовностью поля стадиона «Динамо».

Расстояние между Владивостоком и Подольском – 6,5 тысячи километров.

  • В Подольске сейчас нет профессионального футбола, но в 2000-х годах местный «Витязь» играл в Первой лиге.
  • Во Владивостоке в 2000-х годах была команда РПЛ – «Луч-Энергия».
  • «Амкар» в 2000-х годах выступал в квалификации Лиги Европы.

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Источник: телеграм-канал «Амкара»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Амкар-Пермь Динамо Вл
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Volrad777
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