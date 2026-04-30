Ещенко прокомментировал отказ своей команды лететь во Владивосток

Главный тренер «Кубани» Андрей Ещенко высказался об отказе клуба лететь на матч во Владивосток.

«Мне пока неизвестно. Не могу ничего сказать, потому что официально мне и игрокам ничего не говорили. Если клуб сделал официальное заявление, тогда спрашивайте у клуба.

Почему мы не летим на матч с «Динамо-Владивосток»? Надо сначала пообщаться с руководством. Значит, есть какие-то аргументы», – сказал Ещенко.