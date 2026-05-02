Краснодарский клуб близок к банкротству

2 мая, 08:47
10

Юрист, агент Антон Смирнов сообщил, что «Кубань» планирует процедуру банкротства.

«Говорят, что «Кубань» подумывает о процедуре банкротства. На почему бы и нет. Не в первой.

Только на этот раз уже без Коробки, который присядет и надолго», – написал Смирнов.

  • Сегодня «Кубань» не явилась на матч Второй лиги во Владивосток.
  • На ситуацию отреагировала ФНЛ.
  • Краснодарская команда Андрея Ещенко занимает в группе девятое место из десяти команд. Для тренера это первый самостоятельный опыт.
  • Краснодарский клуб близок к закрытию.
  • В прошлом десятилетии «Кубань» играла в Лиге Европы. За команду выступали Джибриль Сиссе, Ибраима Бальде и другие футболисты с опытом игры в топ-5 лиг Европы.

Еще по теме:
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток 6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток 5
Ещенко прокомментировал отказ своей команды лететь во Владивосток 1
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань
Комментарии (10)
Garrincha58
1777702199
Опять в который раз цирк зачем городу эта Кубань, есть чемпион и он теперь надолго
Ответить
