Краснодарский клуб близок к банкротству

Юрист, агент Антон Смирнов сообщил, что «Кубань» планирует процедуру банкротства.
«Говорят, что «Кубань» подумывает о процедуре банкротства. На почему бы и нет. Не в первой.
Только на этот раз уже без Коробки, который присядет и надолго», – написал Смирнов.
- Сегодня «Кубань» не явилась на матч Второй лиги во Владивосток.
- На ситуацию отреагировала ФНЛ.
- Краснодарская команда Андрея Ещенко занимает в группе девятое место из десяти команд. Для тренера это первый самостоятельный опыт.
- Краснодарский клуб близок к закрытию.
- В прошлом десятилетии «Кубань» играла в Лиге Европы. За команду выступали Джибриль Сиссе, Ибраима Бальде и другие футболисты с опытом игры в топ-5 лиг Европы.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова