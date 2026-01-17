Введите ваш ник на сайте
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста

Сегодня, 09:38
3

«Тюмень» из Второй лиги подписывает нападающего «Кубани Холдинг» Максима Дмитриева.

«24-летний Дмитриев до 2024 года подрабатывал частным извозом и доставкой посылок + играл во Второй лиге Б, где поднимал 30-70 тысяч/месяц. Теперь нападающий переходит в клуб из «Серебра», – написал источник.

«Я выходил таксовать два раза в день. Сначала с утра и до обеда. Потом уезжал на тренировку, ел, отдыхал и вечером снова садился за руль. Деньги, заработанные утром, шли на аренду машины и бензин, а остальные – в карман.

Меня начали узнавать в городе, брать автографы и фотографироваться. Даже узнавали клиенты, вызвавшие такси, хотя я всегда был в кепке и капюшоне. Садились в машину и говорили: «О, вы же Дмитриев!».

О том, что я таксую и развожу заказы в клубе узнали случайно. Однажды я привез посылку, а ее получателем оказался гендиректор команды. Ему не понравилось, что я подрабатываю, даже хотел оштрафовать. Но обошлось», – рассказал Дмитриев.

  • У Максима в 2025 году за «Кубань Холдинг» 28 матчей, 18 голов, 2 ассиста.
  • Игрок забил «Торпедо» в FONBET Кубке России.
  • Клуб из Павловской теряет профессиональный статус, поэтому игроки расходятся по другим командам.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Трансферы Кубань Холдинг Тюмень Дмитриев Максим
lek!
1768632211
Какое дело ген детектору ? Пусть тогда оплачивает с кармана расходы игроков .
Ответить
АК 68
1768635737
Жизнь заставляет, во второй лиге з/п небольшие, приходится выкручиваться.
Ответить
ZAITZEFF2011
1768641415
У нас в РПЛ большинство типо проф игроков играют как таксисты.
Ответить
