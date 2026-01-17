Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста

«Тюмень» из Второй лиги подписывает нападающего «Кубани Холдинг» Максима Дмитриева.

«24-летний Дмитриев до 2024 года подрабатывал частным извозом и доставкой посылок + играл во Второй лиге Б, где поднимал 30-70 тысяч/месяц. Теперь нападающий переходит в клуб из «Серебра», – написал источник.

«Я выходил таксовать два раза в день. Сначала с утра и до обеда. Потом уезжал на тренировку, ел, отдыхал и вечером снова садился за руль. Деньги, заработанные утром, шли на аренду машины и бензин, а остальные – в карман.

Меня начали узнавать в городе, брать автографы и фотографироваться. Даже узнавали клиенты, вызвавшие такси, хотя я всегда был в кепке и капюшоне. Садились в машину и говорили: «О, вы же Дмитриев!».

О том, что я таксую и развожу заказы в клубе узнали случайно. Однажды я привез посылку, а ее получателем оказался гендиректор команды. Ему не понравилось, что я подрабатываю, даже хотел оштрафовать. Но обошлось», – рассказал Дмитриев.